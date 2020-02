1985年の西城秀樹武道館公演がBlu-ray作品化、発売前日に全国の映画館で上映会も

西城秀樹が1985年1月19日に日本武道館で開催したコンサート『85 HIDEKI SPECIAL IN BUDOHKAN -For 50 Songs-』が、Blu-ray Disc作品で2020年3月25日に発売される。



西城秀樹の50枚目のシングル「一万光年の愛」の発売を記念し開催されたコンサート。これまでも、VHSやDVD BOXに収録されてきた本公演の映像をHDリストア、音源もリマスタリングを施し初のBlu-ray Discとして西城秀樹のデビュー日でもある3月25日に発売される。さらに、今回初商品化となる蔵出し映像の特典映像の収録も決定。1979年8月18日と19日に大阪球場で行われた「BIG GAME 79 HIDEKI」から「ホップ・ステップ・ジャンプ」のコンサート映像を収録している。



また、発売を記念し3月24日に全国各地の映画館で上映会を実施することも決定している。





<商品情報>







西城秀樹

『85 HIDEKI SPECIAL IN BUDOHKAN -For 50 Songs-』



発売日:2020年3月25日(水)

価格:5000円(税抜)

特典映像:「ホップ・ステップ・ジャンプ」1979年8月大阪球場「BIG GAME 79 HIDEKI」より※初商品化



=収録曲=

1. オープニング

2. 若き獅子たち

3. 炎

4. ブーメラン ストリート

5. ボタンを外せ

6. 聖・少女

7. 眠れぬ夜

8. この愛のときめき

9. あなたと愛のために

10. ブーツをぬいで朝食を

11. MEDLEY

~恋する季節~恋の約束~チャンスは一度~涙と友情~ジャガー~

セクシーロックンローラー~恋の暴走~青春に賭けよう

12. 愛の十字

13. 至上の愛

14. ちぎれた愛

15. MEDLEY

~リトル ガール~セクシー・ガール~センチメンタル・ガール~Do You Know~漂流者たち~サンタマリアの祈り~白い教会~悲しき友情~哀しみのStill~エンドレス・サマー~背中から I love you~南十字星~愛の園(AI NO SONO)~勇気があれば

16. 情熱の嵐

17. 激しい恋

18. 薔薇の鎖

19. 君よ抱かれて熱くなれ

20. ラスト・シーン

21. 遙かなる恋人へ

22. 抱きしめてジルバ-Careless Whisper

23. 一万光年の愛

24. ジプシー

25. ギャランドゥ

26. ナイト・ゲーム(Night Games)

27. 傷だらけのローラ

28. ブルースカイ ブルー

29. 俺たちの時代

30. ホップ・ステップ・ジャンプ

31. YOUNG MAN(Y.M.C.A.)

32. アイ・シャル・ビー・リリースト



特典映像:「ホップ・ステップ・ジャンプ」

1979年8月大阪球場で行われた「BIG GAME 79 HIDEKI」より



<イベント情報>



「西城秀樹|85 HIDEKI SPECIAL IN BUDOHKAN -For 50 Songs-」上映会



2020年3月24日(火)

時間:13:00開演/18:30開演

会場:https://liveviewing.jp/hideki-budohkan/



※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により16歳未満の方は、終了時間が19時を過ぎる上映回には保護者同伴でないとご入場できません。



料金:3800円(税込/全席指定)★入場者プレゼント付

※3歳以上有料/3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。



「西城秀樹|85 HIDEKI SPECIAL IN BUDOHKAN -For 50 Songs-」上映会 情報サイト

https://liveviewing.jp/hideki-budohkan/