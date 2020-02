ChamJamキャラソン発売記念！ 平尾アウリ＆寺田悠輔 対談！

好評放送中の『推しが武道館いってくれたら死ぬ』。2月12日には、すでに劇中にも登場している『ずっと ChamJam』をはじめ、『ほっと♡サマーホリデー』『Fall in Love』の3曲を収録したキャラクターソングミニアルバムが発売される。

『推し武道!音楽インタビュー』の第2弾は、原作の平尾アウリ先生と、音楽プロデューサー・寺田悠輔さんの対談をお届けします。







――アニメを観て、ご感想はいかがですか。



平尾 そうですね。すごく綺麗でした。キラキラ。音がついてて。漫画は音が入ってないじゃないですか。「ちゃんと足音するんだ」って思って(笑)。私、漫画に擬音を入れないんですよ。書き文字が苦手で。それを個性ということにしようと思っているので。



寺田 アフレコはほとんど来ていただいていたんですが、その先の音をつけるダビングは基本こちらにお任せしていただいています。



――放送はリアルタイムで観られていますか?



平尾 観られてないんです(笑)。テレビのある部屋と作業部屋が別で、あまりテレビの部屋に行かないというのもあるのですが、ちょうど昼寝の時間なんです(笑)。



寺田 夜の昼寝ですか?(笑)



平尾 私のスケジュール的に、仮眠をとっていることが多い時間なんです。でも事前にデータでいただいているので、ちゃんと観ていますよ。





――では楽曲のお話に。実際に楽曲を作られるときに、先生のほうから楽曲に対する注文やお願いはあったのでしょうか。



平尾 音数少なく、ちゃんと完成されたメジャーな感じではないイメージをお伝えしました。



寺田 言い方難しいんですが、”そこまでちゃんとしてない”みたいな感じでしょうか。ローカル感といいますか。シナリオ打ち合わせのときに初めてお会いして、音楽のイメージを確認させていただいたんですけれど、そのときにとあるローカルアイドルの名前をあげられたんです。そのアイドルの楽曲を聴いて、雰囲気を掴んでいった感じですね。



――そのアイドルの楽曲を聴かれたときは、率直にどういう感じだったんですか。



寺田 感想としては「何かわかる」っていう感じでした(笑)。ChamJamが歌っている曲という想像もして、「なるほど」と思いましたね。その後MVも何本か見たりして、方向性を固めていき、そのイメージをもとに劇中歌コンペをさせていただきました。



――コンペで集まった曲は、全て聴いたんですか。



平尾 いただいたものは全部聴きました。そのあと、どれがいいっていう話を結構いっぱいした記憶があります。



寺田 最終的には満場一致で『ずっと ChamJam』がいいという話になっていきました。



平尾 作詞・作曲のヒザシさんご本人が、歌を入れてくださっていて、その時点で好きになってましたね(笑)。



寺田 声が入っていたので、イメージが湧きやすかったんです。ローカルな味というか、魅力がすごく伝わったので、ChamJamは最初こういう方向性だと決めさせていただきました。





――方向性も決まり、実際の制作進行はどのように進めていったんですか?



寺田 まずは歌詞をどうするかというご相談をしました。1番は原作にあるものをお借りしてるんですが、2番を誰が考えるのかという話になって、こちらにお任せいただけることになりました。2番では、コールの部分、「ピンクのリーダー れお」を「●●のれお」というような別の言い方に言い換えようかという意見もありましたが、結局コールは同じで、歌詞部分を変えることになりました。



――作詞協力で先生のお名前がクレジットされています。



寺田 そうですね。元々は原作に書かれていたものをベースに、1番を作っています。他のところも、ノリといういますか温度感はそれをベースに広げていますので、作詞協力で入れさせていただきました。原作に描いてあった歌詞やコールは、どれくらい考えたものなんですか?



平尾 何も考えてないんです(笑)。全然時間もかかっていないですし。もともとアニメ化を目標としていたわけでもなく、なるとも想像していなかったから、描いていた時に思いついたものを書いているだけなんです。



――それがバッチリと楽曲の中にハマっていますね。



平尾 音楽スタッフの皆さんが、すごく頑張っていただいて。感謝しています。



寺田 原作そのままですが、ぴったりハマりましたね。ゆめ莉のところだけ、「歌は任せて」を「ダンスは任せて」に変えさせていただいています。



平尾 漫画で、ゆめ莉はダンスがうまい、という設定に寄っていっているので、「ダンスは任せて」のほうが今の内容に合っていますっていうお話をさせていただきました。私今、この曲を目覚ましにしていて、とってもよく起きられるんです。キャラソンの3曲を15分おきに流れるように設定してるんですけど、最近は曲がはじまる前に起きます。



寺田 出だしが激しいので、目覚ましでいきなり聴くとダメージ受けそうですね(笑)。



平尾 元気に起きられますよ。でも本当にこんなに良くっていいのかというくらいいい曲になっていますよね。「夢ならずっと」のサビのところから盛り上がる感じがいいですよね。地下アイドルっぽい感じもして。



寺田 成功した人の曲にはまだなっていなくて、今はまだ! っていう雰囲気の曲なんですよね。



平尾 そうなんですよね。



――『ほっと♡サマーホリデー』について教えてください。



寺田 5話の劇中で流れていた、エレクトロな感じの曲です。『ずっと ChamJam』を一番最初に作って、作品としてこういう方向性はいかがでしょうという提示をさせていただいて、OKいただいた後に、『ずっと ChamJam』を柱に置いた上で、Chamのようなアイドルは他にどんな感じの曲を歌うのか、キャラソンプロデューサーの横尾が考えていました。これともう一曲の『Fall in Love』はほぼ同時に作業していましたね。



――ライブだと盛り上がるときにかける曲、という印象です。



寺田 そうですね。この作品に限らず、ライブ曲はそういう作り方をするときもあるんです。ライブで盛り上がる、お客さんがコールを入れやすいようにスキを作っておくみたいな。『ずっと ChamJam』は定番の自己紹介ソングになっていて、わかりやすくみんなでライブで盛り上がる曲っていう感じですね。反対に『ほっと♡サマーホリデー』はちょっとクール目の魅せ曲みたいになっていて。横尾が、2000年前後のメロディーが強烈にキャッチーな定番曲みたいなことを言っていたんです。ちょっとしたわかりやすさと懐かしさみたいなものも感じていただけるのではないかと思います。



平尾 なるほど。聴きやすいですよね。『ほっと♡サマーホリデー』が私は一番好きなんです。メロディーがいいんですよね。前奏のメロディーの音の雰囲気とか、歌が入ると全体的に音が変わる感じが好きです。夏の曲にハズレはないと思っています!



――『Fall in Love』はどうでしょう?



平尾 可愛いメロディーの曲だなって思います。踊りやすい感じの。めっちゃノリやすいですね。本当に。私ライブに行っても、あまり派手に応援せずに、クールにしている方なんです。ノリノリの曲だと、置いてかれるんです。



寺田 じゃあ『ほっと♡サマーホリデー』がお好きなのもわかりますね。





――『Clover wish』はどんな感じですか。



平尾 いい曲ですよね。



寺田 コンセプトは未来のChamJamです。



平尾 いいですよね、これ。売れますよ(笑)。他の曲とは違うコンセプトで作られているのがはっきりわかりますし、売れ線の曲だと思います。



寺田 『Clover wish』は他の曲と明確にコンセプトが違うので、早い段階で平尾先生にご確認いただきました。



平尾 本当にいい曲を作っていただいて嬉しいです。曲に関わった方々も、原作から読んでいて好きでしたと言っていただける方が多くて、申し訳ないくらい恐縮してます。



寺田 うちの会社のCDのマスタリングエンジニアが普段そんなにアニメ観ていない人なんですが、『推し武道』の音楽はめちゃめちゃいいって言ってもらって。全然オタクな人ではないのですが、アニメも観てくれてすごく面白いって言ってましたよ。



平尾 ありがとうございます。多分制作の方々は、私よりも考えてくださってる時間が長いと思うんです。楽曲の中に、私には思いつかないようなストーリーがあってびっくりしますし、歌詞にもストーリーがある。本当にお任せしてよかったなと思います。



寺田 そう言っていただけてよかったです。



――『○桃色片想い○』はいかがでしょう。原曲はご存知でしたか?



平尾 もちろん知っていましたし、曲も好きでした。『Clover wish』のコンセプトの話と併せて、EDはカバーでいきたいんですけどってまとめてお話をいただいた気がします。



――実際できたものを聴いてどうでしたか。原曲とは雰囲気も違いますね。



平尾 はい。いいですよね、しっとりとしてて、映像と合っていて。ああいう感じでくるのかと思って。よかったです。



寺田 本編の終わりが、割としっとりとしてることが多いので、アゲアゲの曲がくると余韻の邪魔かなって思ったんです。えりぴよがうるさいと思われてしまうかもしれない。いい気持ちになってるのに大声出さないでほしい、みたいな。



平尾 夜中の放送なので、しっとりといい気持ちのまま眠ってほしいですね。



――今後、楽曲は増えていくのでしょうか。



寺田 ちょっと明言しづらいですが、今後も音楽的な仕掛けはいろいろとありますので、ぜひ最終話までご覧いただきたいです。



――アイドルなので元気な曲が多いですが、バラードのような違う雰囲気の曲も聴きたいですね。



寺田 本編に関係なく、Chamの曲として聴きたいものということですね。



平尾 演歌とか!



寺田 いいんじゃないですか。Cham演歌、機会があれば!



――演歌だと、盆踊りとかで使える曲があるといいですね。営業でChamが踊れるじゃないですか。



平尾 ファンの方達は付いて来てくれるでしょうか(笑)。



――ファンの方達は楽しんでくれると思いますよ。そんなファンの方達にメッセージをお願いします。



平尾 『Clover wish』も劇中歌も、全部いい曲ばかりです。本当に素晴らしい方々に作っていただいて、恐縮ですけど、すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。ぜひ目覚ましに(笑)。









(C)平尾アウリ・徳間書店/推し武道製作委員会

(C)2002 by UP FRONT MUSIC INC. / TV TOKYO Music, Inc.