ねずみ年の2020年に生誕80周年を迎える『トムとジェリー』、記念ビジュアルを初公開！ コラボや記念商品も続々登場

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社は、ねずみ年でもある2020年に、『トムとジェリー』が誕生から80周年を迎えることに合わせて、セレブレーション記念のキーアートを初公開した。セレブレーションイヤーとなる今年は、『トムとジェリー』と様々なブランドとのコラボレーションも実施されるほか、記念商品も多数発売される予定だ。



”トムとジェリーをみんなでお祝いする”をコンセプトに制作されたキーアートには、トムとジェリーはもちろん、真ん中にはトムが飼われている家の番犬スパイクと息子のタイクや、野良猫のブッチ、ジェリーのいとこのねずみマッスルなど、おなじみのキャラクターたちが80周年をお祝いする様子がにぎやかに描かれている。今後、80周年記念グッズや宣伝販促物などに使用されていく予定だ。



『トムとジェリー』は、ウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが世に送り出した、ネコとネズミのドタバタ劇を描いた短編作品。デビュー作であるアニメーション短編映画『上には上がある』(アカデミー短編アニメ賞ノミネート作品)が1940年2月10日にアメリカで初めて公開されて以来、長きにわたり、幅広い世代から愛され続けている。日本にも1964年に上陸し、子供から親、祖父母世代にも愛される「三世代キャラクター」だ。



すでに、「ETRO」「ケイト・スペード ニューヨーク」「ZARA」「Bershka」などのファッションブランドや、コスメブランド「エチュードハウス」との取り組みを展開しているほか、グローバルフィットネスブランド「リーボック」やキッチングッズのセレクトショップ「212 キッチン ストア」、バレンタインデーに向けチョコレートブランド「ゴンチャロフ」とのコラボレーション商品を発売。生誕80周年記念コインの販売も。

▲リーボックからはフットウェア&アパレルコレクションが発売。シューズにはリーボックを代表する3モデル「INSTAPUMP FUR」「CLUB C」「CLUB C REVENGE」を採用、通常のサイズ展開に加えてキッズ向けサイズも。<Reebok 公式サイト>

▲キッチングッズのセレクトショップ「212キッチンストア」では、2019年のコラボ第1弾に続き、2020年春に第2弾が登場。コックさんに扮したトムとジェリーのアートはオリジナル商品。東京スカイツリータウン・ソラマチ店、新宿ルミネ店、 イオンモール岡崎店をはじめ、全国約85店舗で販売する。<212キッチンストア公式サイト>

▲ゴンチャロフではバレンタインデーに向けてチョコレートを発売。実はとっても仲良しなトムとジェリーの友情の絆をデザインで表現。大丸松坂屋百貨店をはじめ、全国約40店舗で販売。<ゴンチャロフ公式サイト>

▲三浦コインから、『トムとジェリー』生誕80周年記念コインを完全数量限定で販売。<GSTV公式サイト>





2020年冬には、「サマンサタバサプチチョイス」「サマンサシルヴァ」「カラーズ&シュエット」よりコラボ商品を発売予定、さらに秋以降には、世界的な人気ファッションブランドとのコラボも予定している。



また、2019年春に松屋銀座で初開催され大好評だった「誕生80周年 トムとジェリー展 カートゥーンの天才コンビ ハンナ=バーベラ」が、2020年春には、名古屋に続いて札幌で開催されることも決定している。

▲「誕生80周年 トムとジェリー展 カートゥーンの天才コンビ ハンナ=バーベラ」

【松坂屋名古屋店南館 7階 松坂屋美術館】

会期:2020年3月7日(土)〜4月5日(日)

時間:10:00〜19:30(最終日は18:00まで)※入場は閉場の30分前まで

入場料:一般1200円/高・大生800円/小・中学生500円

【さっぽろ東急百貨店 9階 催物場】

会期:2020年4月23日(木)〜5月6日(水・祝)

時間:10:00〜20:00(最終日は16:00まで)※入場は閉場の1時間前まで

入場料:大人(大学生以上)1000円/子供(小学生〜高校生)500円





そのほか、『トムとジェリー』のDVD商品「てんこもりシリーズ」がビンテージ感のあるクラシックなスペシャル・パッケージ仕様で新登場、映画版『トムとジェリー』が今冬日本公開予定と、80周年を盛り上げる企画やコラボレーションが目白押しだ。

▲トムとジェリー どどーんと 32話 てんこもりパック<スペシャル・パッケージ仕様>Vol.1~Vol.6は、「トムとジェリー展」名古屋 松坂屋美術館にて先行発売が決定! 各933円+税。



トムとジェリー公式Twitter(@TomAndJerry_JP)、Instagramアカウント(@tomandjerry_jp)では80周年記念動画を公開するほか、2月22日(土)<猫の日>にはプレゼントキャンペーンを実施するなど、SNS上でも様々な形で『トムとジェリー』80周年を盛り上げていく。

●『トムとジェリー』TV放送情報

カートゥーン ネットワーク 毎日放送中

NHK BSプレミアム『トムとジェェリーショー2』毎週日曜7:30〜放送中

北海道テレビ『トムとジェリー テイルズ』3月2日(月)17:25〜 月〜金曜日放送

「トムとジェリー」80周年公式サイト

公式Twitter @TomAndJerry_JP

公式Instagram @tomandjerry_jp



