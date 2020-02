新感覚リズムアクションゲーム『テトテ×コネクト』が稼働開始と同時に初音ミクとコラボ開催決定！

株式会社タイトーが現在開発中の新作アーケードゲーム機『テトテ×コネクト』は、2020年秋に予定されている本稼働開始と同時にバーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーションを開催することを決定した。



『テトテ×コネクト』は、新開発のタッチパネルモニターを使用して等身大のパートナーキャラクターと一緒にリズムアクションを楽しむアーケードゲーム機。今回決定したコラボレーション期間は、選択できるパートナーキャラクターにオリジナルデザインの「初音ミク」が登場する。そのほか、コラボ楽曲や期間限定で獲得できるゲーム内 アイテム等も制作中とのこと。詳細は後日公開される予定だ。



●初音ミクコラボレーション特報ムービー





■コラボレーション概要

※画像は開発中のものです



・等身大の初音ミクがゲームに登場

・有名ボカロPによるコラボ楽曲制作中

・初音ミクモチーフのゲーム内アイテムが登場





●『テトテ×コネクト』公式Twitterでフォロー&RTキャンペーン実施中!



本コラボレーションの決定を記念して、オリジナルデザインの QUO カード(500円分)が10名に当たるフォロー&リツイートキャンペーンが実施中だ。



【応募日時】2020年2月7日(金)〜2月24日(月)23:59

【当選連絡】2020年2月28日(金)予定

【発送時期】2020年3月中旬

【応募条件】

1. 本作公式Twitter(@tetoteconnect)をフォロー

2. キャンペーンツイートをリツイート

◆『テトテ×コネクト』タイトル詳細

新開発のタッチパネルモニターを使って楽しむゲームセンター向けリズムアクションゲーム。ボーカロイド曲から J-POPまで、多彩な楽曲で爽快感あるリズムアクションが楽しめる。また、プレイするほど絆が深まるパートナーキャラクターとのコミュニケーションも魅力だ。



ジャンル:リズムアクションゲーム

稼働日:2020年秋予定

ハード:アーケードゲーム

メーカー:株式会社タイトー

プレイ人数:1名(マルチプレイ時2〜4名)

料金:1クレジット100円(GP制)



※TAITO、TAITOロゴおよび「テトテ×コネクト」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※「VOCALOID(ボーカロイド)」はヤマハ株式会社の登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。



(C)TAITO CORPORATION 2019 ALL RIGHTS RESERVED.

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net