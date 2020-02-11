NIGHTMAREが5月より7月にかけてライブツアー「NIGHTMARE TOUR 2020」を開催する。
約3年間の活動休止期間を経て、本日2月11日に神奈川・横浜アリーナで復活ライブ「NIGHTMARE 20th Anniversary SPECIAL LIVE GIANIZM ～再悪～」を行ったNIGHTMARE。彼らはツアーで全13公演を実施する。バンドのオフィシャルファンクラブ、モバイルサイト、公式サイトおよびSNSではチケットの先行予約を明日2月12日12:00より25日23:00まで受け付ける。
さらに結成20周年を記念したシングル（タイトル未定）がリリースされることも決定した。
NIGHTMARE TOUR 2020
2020年5月17日（日）宮城県 SENDAI CLUB JUNK BOX
2020年5月19日（火）北海道 cube garden
2020年5月20日（水）北海道 cube garden
2020年5月29日（金）大阪府 BIGCAT
2020年5月31日（日）岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM
2020年6月5日（金）福岡県 DRUM LOGOS
2020年6月7日（日）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA
2020年6月13日（土）長野県 NAGANO CLUB JUNK BOX
2020年6月14日（日）石川県 金沢EIGHT HALL
2020年6月20日（土）香川県 高松オリーブホール
2020年6月21日（日）愛媛県 松山サロンキティ
2020年6月25日（木）愛知県 Zepp Nagoya
2020年7月16日（木）東京都 新木場STUDIO COAST