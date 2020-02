ミクダヨーが1日郵便局長に就任！「初音ミク Project DIVA10周年記念 フレーム切手セット」販売開始記念

株式会社セガゲームスは、『初音ミク Project DIVA』シリーズのプロモーションキャラクター「ミクダヨー」が、 2月27日(木)に東京中央郵便局の1日郵便局長に就任することを発表した。



これは、2月27日(木)に日本郵便株式会社東京支社より、オリジナル フレーム切手セット「初音ミク Project DIVA10周年記念 フレーム切手セット」の販売が開始されることを記念したもの。当日は、東京中央郵便局の1階ロビーにて就任式が行われる。



◆「初音ミク Project DIVA10周年記念 フレーム切手セット」



10周年記念イラストを使用したフレーム切手(63円切手×10枚)&切手台紙と、 1日郵便局長となったミクダヨーをモチーフにしたダイカットステッカー4種がセットになっている。東京都内4カ所の郵便局および「郵便局のネットショップ」にて数量限定販売。



<販売開始日>2020年2月27日(木)

※「郵便局のネットショップ」は3月5日(木)0:15より受付開始

<販売価格>1セット 3000円(税込)

<販売場所>

・東京中央郵便局、日本橋南郵便局、西新橋郵便局、秋葉原UDX内郵便局(計4局)

・郵便局のネットショップ

<販売セット数>700セット

<セット構成>

・フレーム切手 1シート(63円切手×10枚)

・A3二つ折り台紙 1枚

・ダイカットステッカー 4種類(各1枚)

※セット単位での販売。

※「郵便局のネットショップ」での取り扱いには、販売価格のほかに郵送料等が加算されます。

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。

※画像はイメージです。





◆「初音ミク Project DIVA10周年記念 フレーム切手セット~メモリアルエディション~」



東京ジョイポリスおよびセガストアでは、「初音ミク Project DIVA 10周年記念 フレーム切手セット~メモリアルエディション~」が販売される。10周年記念イラストを使用したフレーム切手(63円切手×10枚)&切手台紙と、ゲーム機を持ち運べるキャラクターポーチ、 POP型のポストカード3種、そしてミクダヨーアクリルチャームが入ったメモリアルな商品だ。



<販売開始日>2020年2月27日(木)(東京ジョイポリスにて)

※セガストアは2月13日(木)10:00より予約受付開始、3月中旬発売予定。

<販売価格>1セット 6,800円(税込)

<販売場所>

・東京ジョイポリス

・セガストア

<セット構成>

・フレーム切手 1シート(63円切手×10枚)

・A3二つ折り台紙 1枚

・「初音ミク Project DIVA」10周年記念 キャラクターポーチ

・「初音ミク Project DIVA」イラストスタンドフィギュアポストカード(3種)

・ミクダヨー 一日郵便局長アクリルチャーム

※「フレーム切手」および「A3二つ折り台紙」は「初音ミク Project DIVA 10周年記念 フレーム切手セット」と共通のアイテムです。





>>>「初音ミク Project DIVA10周年記念 フレーム切手セット」など画像を全部見る





●『初音ミク Project DIVA』シリーズ関連の新グッズが2月13日(木)より販売



また、「初音ミク Project DIVA」シリーズ関連の新作グッズが、シリーズ最新作『初音ミク Project DIVA MEGA39s』の発売日と同日の2月13日(木)より、東京ジョイポリスに登場。同日よりセガストアでも予約開始。



▲『初音ミク Project DIVA MEGA39s』フルグラバスタオル/4500円(税込)

▲ミクダヨー フルカラーマグカップ 大量発生中/1900円(税込)

▲ミクダヨー 圧倒的存在感ダイカットハンドタオル/1200円(税込)

◆初音ミク Project DIVA MEGA39s



対応機種:Nintendo Switch™

発売日:2020年2月13日(木) 発売予定

価格:通常版・パッケージ版 5990円+税/限定版 9990円+税

ジャンル:リズムアクション

プレイ人数:1人

発売・販売:株式会社セガゲームス

開発元:株式会社セガ・インタラクティブ 第二研究開発部

CERO表記:C区分(15歳以上対象)



問い合わせ先

セガカスタマーサポート TEL:0570-000-353

(月~金曜 10:00~17:00)※祝日、指定日を除く



(C) SEGA

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

記載の商品名および社名は各社の登録商標です。