劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」の第3弾キービジュアルを発表する特別番組が、2月15日21時から東京・渋谷のUDAGAWA BASEにて公開生放送される。配信はAbemaTV内のAbemaアニメ2チャンネルにて実施。
番組には衛宮士郎役の杉山紀彰、間桐桜役の下屋則子が出演する。また明日2月12日の23時59分まで、公開生放送を会場前方のエリアで観ることができる優先観覧者100名を抽選で募集中。希望者はAbemaTVのアニメチャンネル公式Twitterアカウント（@Anime_AbemaTV）をフォローし、募集ツイートをリツイートしよう。番組は会場のほかのエリアでも無料で観覧することができる。
なお当日2月15日8時から21時にかけては、AbemaTV内のAbemaアニメ2チャンネルにてTVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」が一挙配信される。劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」は3月28日公開。
「劇場版『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song 第3弾キービジュアル発表特番」
配信日時：2020年2月15日（土）21:00～21:30
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
出演：杉山紀彰、下屋則子
TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」全話一挙放送
配信日時：2020年2月15日（土）8:00～21:00
配信チャンネル：Abemaアニメ2チャンネル
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