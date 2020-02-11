春場ねぎ原作によるTVアニメ「五等分の花嫁」、葉月かなえ原作によるTVアニメ「好きっていいなよ。」、花田陵原作によるTVアニメ「デビルズライン」など15作品が、映像配信サイト・GyaO!にて期間限定で無料配信される。

「バレンタイン目前、恋愛アニメ無料イッキ見企画」と銘打ったこのたびの企画では「五等分の花嫁」「好きっていいなよ。」「デビルズライン」のほか、「Just Because!」「陽あたり良好！ KA・SU・MI 夢の中に君がいた」「ラブひな」「ココロコネクト」「明治東亰恋伽」「あっくんとカノジョ」「瀬戸の花嫁」「S・A ～スペシャル・エー～」「恋と嘘」「ナインI オリジナル版」「ナインII 恋人宣言」「ナインIII 完結篇」といった15作品をラインナップ。バレンタインの時期に恋愛アニメを楽しんでみては。

配信作品ラインナップ

「五等分の花嫁」（全12話 / 全話一挙）

期間：2020年2月7日（金）～2月13日（木）



「Just Because!」（全12話 / 全話一挙）

期間：2020年2月8日（土）～2月14日（金）



「陽あたり良好！ KA・SU・MI 夢の中に君がいた」（全1話）

期間：2020年2月10日（月）～2月23日（日）



「ラブひな」（全24話 / 全話一挙）

期間：2020年2月10日（月）～2月16日（日）



「ココロコネクト」（全13話 / 全話一挙）

期間：2020年2月10日（月）～2月16日（日）



「好きっていいなよ。」（全13話 / 全話一挙）

期間：2020年2月10日（月）～2月16日（日）



「明治東亰恋伽」（全12話 / 全話一挙）

期間：2020年2月10日（月）～2月16日（日）



「あっくんとカノジョ」（全25話 / 全話一挙）

期間：2020年2月10日（月）～2月16日（日）



「瀬戸の花嫁」（全26話 / 全話一挙）

期間：2020年2月10日（月）～2月16日（日）



「S・A ～スペシャル・エー～」（全51話 / 全話一挙）

期間：2020年2月10日（月）～2月16日（日）



「デビルズライン」（全12話）

期間：2020年2月10日（月）～4月2日（火）



「恋と嘘」（全12話 / 全話一挙）

期間：2020年2月11日（火）～2月17日（月）



「ナインI オリジナル版」（全1話）

期間：2020年2月14日（金）～2月27日（火）



「ナインII 恋人宣言」（全1話）

期間：2020年2月14日（金）～2月27日（火）



「ナインIII 完結篇」（全1話）

期間：2020年2月14日（金）～2月27日（火）