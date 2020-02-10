劇場版「SHIROBAKO」の公開記念舞台挨拶が、2月29日に東京で、3月1日に名古屋・大阪で開催される。

2月29日に封切られる劇場版「SHIROBAKO」。公開初日は東京・グランドシネマサンシャイン、TOHOシネマズ上野、新宿バルト9にて計5回、3月1日には愛知・109シネマズ名古屋、大阪・TOHOシネマズなんば、大阪・梅田ブルク7にて計5回の舞台挨拶を実施する。いずれの回にも宮森あおい役の木村珠莉、坂木しずか役の千菅春香、藤堂美沙役の高野麻美、今井みどり役の大和田仁美、宮井楓役の佐倉綾音が登壇予定だ。

料金は各回2100円。チケットはチケットぴあにて販売され、2月15日11時から20日11時まで先行抽選販売を受け付け、一般販売は2月22日10時にスタートする。

劇場版「SHIROBAKO」公開記念舞台挨拶

2020年2月29日（土）

会場：東京都 グランドシネマサンシャイン

日時：9:00の回上映終了後

出演：木村珠莉、千菅春香、高野麻美、大和田仁美、佐倉綾音



会場：東京都 TOHOシネマズ 上野

日時：11:30の回上映終了後 / 14:45の回上映開始前

出演：木村珠莉、千菅春香、高野麻美、大和田仁美、佐倉綾音



会場：東京都 新宿バルト9

日時：14:10の回上映終了後 / 17:15の回上映開始前

出演：木村珠莉、千菅春香、高野麻美、大和田仁美、佐倉綾音

2020年3月1日（日）

会場：愛知県 109シネマズ名古屋

日時：9:00の回上映終了後

出演：木村珠莉、千菅春香、高野麻美、大和田仁美、佐倉綾音



会場：大阪府 TOHOシネマズ なんば

日時：12:00の回上映終了後 / 15:05の回上映開始前

出演：木村珠莉、千菅春香、高野麻美、大和田仁美、佐倉綾音



会場：大阪府 梅田ブルク7

日時：14:25の回上映終了後 / 17:30の回上映開始前

出演：木村珠莉、千菅春香、高野麻美、大和田仁美、佐倉綾音

劇場版「SHIROBAKO」

2020年2月29日（土）全国劇場公開

原作：武蔵野アニメーション

監督：水島努

シリーズ構成：横手美智子

キャラクター原案：ぽんかん(8)

キャラクターデザイン・総作画監督：関口可奈味

美術監督：竹田悠介、垣堺司

色彩設計：井上佳津枝

3D監督：市川元成

撮影監督：梶原幸代

特殊効果：加藤千恵

編集：高橋歩

音楽：浜口史郎

音楽制作：イマジン

主題歌： fhana「星をあつめて」（ランティス）

プロデュース：インフィニット

制作：P.A.WORKS

配給：ショウゲート

製作：劇場版「SHIROBAKO」製作委員会

キャスト

宮森あおい：木村珠莉

安原絵麻：佳村はるか

坂木しずか：千菅春香

藤堂美沙：高野麻美

今井みどり：大和田仁美

宮井楓：佐倉綾音

矢野エリカ：山岡ゆり

安藤つばき：葉山いくみ

佐藤沙羅：米澤円

久乃木愛：井澤詩織

高橋球児：田丸篤志

渡辺隼：松風雅也

興津由佳：中原麻衣

高梨太郎：吉野裕行

平岡大輔：小林裕介

木下誠一：檜山修之

葛城剛太郎：こぶしのぶゆき

※fhanaのhとnの間のaはアキュートアクセント付きが正式表記。

※高野麻美と高橋歩の高ははしご高が正式表記。

(c)2020 劇場版「SHIROBAKO」製作委員会