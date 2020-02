『ゾンビランドサガ』幕張LIVEイベントに徳井青空らアイアンフリルが出演決定！

3月8日(日)に幕張イベントホールにて開催される「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD~」のイベントビジュアル&イベントグッズが解禁となった。さらに追加キャストとして、徳井青空をはじめとする作中ユニット「アイアンフリル」の出演も決定!



TVアニメ『ゾンビランドサガ』は「ゾンビとなった伝説の少女たちが、アイドルとなり、佐賀県を救う!?」という新感覚ゾンビアイドル系アニメ。

2018年10月~12月に放送され大きな話題を呼び、アニメ総選挙2018年間大賞やアニメアワード作品賞(TVアニメ部門)など数々の賞を受賞。舞台となった佐賀県には多くのファンが詰めかけ、2019年7月には佐賀県唐津市にて声優キャストによるLIVEイベントを開催した。

TVシリーズの続篇となる『ゾンビランドサガリベンジ』の制作が決定しており、2020年3月8日(日)には、作品史上最大のLIVEイベント「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD~」を幕張イベントホールにて開催する。



この度、「ゾンビランドサガLIVE~フランシュシュ LIVE OF THE DEAD~」のイベントビジュアルが解禁! 今回のビジュアルはLIVEのアンコール時の衣装をイメージしており、Tシャツ衣装にスカートを着用したこれまでのビジュアルにはない衣装に仕上がっている。



そして、こちらのビジュアルを使用したイベントグッズも公開。クリアファイルやアクリルキーホルダーなど各キャラクターのポーズを楽しめるグッズが販売されるのに加えて、フランシュシュを演じるメインキャスト6人の撮り下ろし写真を使用したイベントパンフレットやブロマイドも販売されるとのことで、こちらも注目だ。



さらに追加キャストとして、徳井青空ら9名の出演が決定! 徳井は作中トップのアイドルグループ「アイアンフリル」のセンター詩織役としてステージを盛り上げる。作品史上最大のLIVEに相応しく、総勢15名のキャスト陣でお送りする本LIVEに期待が高まる!



2月15日(土)からは一般席の完売を受けて注釈付き指定席の販売も決定。イベントビジュアルや追加キャストなど、益々盛り上がる本イベントに注目だ!



(C)ゾンビランドサガ製作委員会