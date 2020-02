『ロックマン』シリーズ屈指の人気キャラクター・ゼロのプラモがついに登場！

ホビーメーカー壽屋は、『ロックマンX』より「ロックマンXゼロ」を2020年6月に発売予定だ。



シリーズ累計3500万本を超え、世界中で世代を超えて愛される『ロックマン』シリーズ。そして数ある派生作品の中でもスピーディーなアクションや、深みのある世界観が人気を博し、新たなブランドとして確立された『ロックマンX』シリーズより、主人公エックスの頼れる先輩イレギュラーハンターであり、親友の『ゼロ』が約25年の時を経て、初のプラモデル商品化!



CAD設計による精密な可動設計と設定画像をもとにプロポーションを徹底追及した造形により、ゲーム中の様々なポーズを再現可能。最大の特徴であるゼットセイバーは形状の異なる刀身エフェクトが3種類付属し、別売りのミライト316(LED付リチウム電池)シリーズを組み込むことで、クリア成型の刀身を発光させることもできる!



その他、バスターやハンドパーツ、3種の表情、ゼットセイバーと豊富な付属品と合わせて、劇中の様々なシチュエーションを楽しもう!



本商品は一部塗装済みマルチカラーキット仕様で、プラモデル初心者の方も安心して組立てる事ができ、組み立てただけでゲーム中のイメージに近いゼロが完成する。

パッケージは、ロックマンXシリーズのキャラクターデザインを数多く担当された「水野佳祐」氏描き下ろしだ。



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.