広島・菊池涼介

◆ 新人3選手が引き続き一軍、育成右腕が昇格へ

　広島は10日、13日から沖縄で行われる一軍二次キャンプのメンバーを発表した。

　2月1日のキャンプインから一軍スタートだった森下暢仁、石原貴規、宇草孔基の大卒ルーキー3選手は、引き続き一軍帯同が決定。二軍から小窪哲也、菊池涼介、長野久義の実績あるベテランに加えて、育成右腕のアルフレッド・メナが一軍昇格の切符を掴んだ。

　一方で野村祐輔と石原慶幸の2選手はファーム降格。日南に残って二軍キャンプに合流する。　

　広島の一軍は11日に宮崎県日南市で行っている一次キャンプを打ち上げ、12日は休日。13日から沖縄に拠点を移して二次キャンプを行う。

　発表されたメンバーと沖縄キャンプの概要は以下の通り。


▼ 沖縄キャンプメンバー
場所：コザしんきんスタジアム
期間：2月13日（木）～2月26日（水）
休日：12日（水）、17日（月）、21日（金）

☆＝新人
★＝新加入

＜投手＞　21名
12　九里亜蓮
13　矢崎拓也
14　大瀬良大地
17　岡田明丈
18　森下暢仁　☆
23　薮田和樹
28　床田寛樹
29　ケムナ誠
30　一岡竜司
36　塹江敦哉
39　菊池保則
42　K.ジョンソン
46　高橋樹也
47　山口　翔
48　アドゥワ誠
58　DJ.ジョンソン　★
64　中村恭平
66　遠藤淳志
70　T.スコット　★
97　G.フランスア
144　A.メナ

＜捕手＞　4名
22　中村奨成
27　會澤　翼
61　坂倉将吾
62　石原貴規　☆

＜内野手＞　11名
00　曽根海成
0　上本崇司
2　田中広輔
4　小窪哲也
6　安部友裕
7　堂林翔太
33　菊池涼介
35　三好　匠
51　小園海斗
63　西川龍馬
96　A.メヒア

＜外野手＞　8名
1　鈴木誠也
5　長野久義
10　J.ピレラ　★
37　野間峻祥
38　宇草孔基　☆
49　正隨優弥
50　髙橋大樹
55　松山竜平