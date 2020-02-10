◆ 新人3選手が引き続き一軍、育成右腕が昇格へ
広島は10日、13日から沖縄で行われる一軍二次キャンプのメンバーを発表した。
2月1日のキャンプインから一軍スタートだった森下暢仁、石原貴規、宇草孔基の大卒ルーキー3選手は、引き続き一軍帯同が決定。二軍から小窪哲也、菊池涼介、長野久義の実績あるベテランに加えて、育成右腕のアルフレッド・メナが一軍昇格の切符を掴んだ。
一方で野村祐輔と石原慶幸の2選手はファーム降格。日南に残って二軍キャンプに合流する。
広島の一軍は11日に宮崎県日南市で行っている一次キャンプを打ち上げ、12日は休日。13日から沖縄に拠点を移して二次キャンプを行う。
発表されたメンバーと沖縄キャンプの概要は以下の通り。
▼ 沖縄キャンプメンバー
場所：コザしんきんスタジアム
期間：2月13日（木）～2月26日（水）
休日：12日（水）、17日（月）、21日（金）
☆＝新人
★＝新加入
＜投手＞ 21名
12 九里亜蓮
13 矢崎拓也
14 大瀬良大地
17 岡田明丈
18 森下暢仁 ☆
23 薮田和樹
28 床田寛樹
29 ケムナ誠
30 一岡竜司
36 塹江敦哉
39 菊池保則
42 K.ジョンソン
46 高橋樹也
47 山口 翔
48 アドゥワ誠
58 DJ.ジョンソン ★
64 中村恭平
66 遠藤淳志
70 T.スコット ★
97 G.フランスア
144 A.メナ
＜捕手＞ 4名
22 中村奨成
27 會澤 翼
61 坂倉将吾
62 石原貴規 ☆
＜内野手＞ 11名
00 曽根海成
0 上本崇司
2 田中広輔
4 小窪哲也
6 安部友裕
7 堂林翔太
33 菊池涼介
35 三好 匠
51 小園海斗
63 西川龍馬
96 A.メヒア
＜外野手＞ 8名
1 鈴木誠也
5 長野久義
10 J.ピレラ ★
37 野間峻祥
38 宇草孔基 ☆
49 正隨優弥
50 髙橋大樹
55 松山竜平
◆ 新人3選手が引き続き一軍、育成右腕が昇格へ
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