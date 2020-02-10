◆ 新人3選手が引き続き一軍、育成右腕が昇格へ



広島は10日、13日から沖縄で行われる一軍二次キャンプのメンバーを発表した。



2月1日のキャンプインから一軍スタートだった森下暢仁、石原貴規、宇草孔基の大卒ルーキー3選手は、引き続き一軍帯同が決定。二軍から小窪哲也、菊池涼介、長野久義の実績あるベテランに加えて、育成右腕のアルフレッド・メナが一軍昇格の切符を掴んだ。



一方で野村祐輔と石原慶幸の2選手はファーム降格。日南に残って二軍キャンプに合流する。



広島の一軍は11日に宮崎県日南市で行っている一次キャンプを打ち上げ、12日は休日。13日から沖縄に拠点を移して二次キャンプを行う。



発表されたメンバーと沖縄キャンプの概要は以下の通り。





▼ 沖縄キャンプメンバー

場所：コザしんきんスタジアム

期間：2月13日（木）～2月26日（水）

休日：12日（水）、17日（月）、21日（金）



☆＝新人

★＝新加入



＜投手＞ 21名

12 九里亜蓮

13 矢崎拓也

14 大瀬良大地

17 岡田明丈

18 森下暢仁 ☆

23 薮田和樹

28 床田寛樹

29 ケムナ誠

30 一岡竜司

36 塹江敦哉

39 菊池保則

42 K.ジョンソン

46 高橋樹也

47 山口 翔

48 アドゥワ誠

58 DJ.ジョンソン ★

64 中村恭平

66 遠藤淳志

70 T.スコット ★

97 G.フランスア

144 A.メナ



＜捕手＞ 4名

22 中村奨成

27 會澤 翼

61 坂倉将吾

62 石原貴規 ☆



＜内野手＞ 11名

00 曽根海成

0 上本崇司

2 田中広輔

4 小窪哲也

6 安部友裕

7 堂林翔太

33 菊池涼介

35 三好 匠

51 小園海斗

63 西川龍馬

96 A.メヒア



＜外野手＞ 8名

1 鈴木誠也

5 長野久義

10 J.ピレラ ★

37 野間峻祥

38 宇草孔基 ☆

49 正隨優弥

50 髙橋大樹

55 松山竜平