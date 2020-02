浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS、2020年初ライブ始動&ツアー追加公演発表

浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSが、2月8日に渋谷WWWにて、自身のレーベル「SEXY STONES RECORDS」の20周年を記念した第1弾企画ライブ「SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY『KILLS CORE』」を開催した。



本公演では、第2弾企画ツアー「SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY『SMALL BIG TOUR』」の追加公演も発表となった。また、以下に本公演のオフィシャルライブレポートを掲載する。





2020年、日本中が興奮、熱狂、感動に沸き立つであろう年に、浅井健一が主宰するレーベル「SEXY STONES RECORDS」も2000年の設立より20周年を迎える。BLANKEY JET CITY解散後、自身の作品を発表する礎として、浅井自身のキャリアと共に歩んできたレーベルである。



それを記念して、浅井健一& THE INTERCHANGE KILLS「SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY『KILLS CORE』」と題されたライブが、2月8日(土)渋谷WWW Xで開催された。



現在アクティブに活動を展開している浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSは浅井健一(Vo/Gt)、中尾憲太郎(Bs/Cho)、小林瞳(Drs/Cho)の3ピースによるバンド。昨年秋、アルバム『BLOOD SHIFT』をリリースし、全国20ヶ所のツアー「BLOOD SHIFT TOUR」を展開、その圧倒的なアンサンブルにより磨きをかけた。







今年最初のライブとなるこの日、場内は完全ソールドアウトの熱気に開演前から包まれ、ライブのスタートと共にバンドのアンサンブルとオーディエンスの興奮がシンクロしたかのような、まさに「宇宙船 浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS号」の出航のよう。自らのキャリアをほぼ網羅するセットリスト。熱く展開するステージに呼応した無数の振り上げられた腕がシルエットを作る。いつだって最新、いつだって今が最高。トップを走り続けたアーティストがゆえ、常に最高を更新してきたのであろう。もちろん、これからもだ。柔らかいMCで和やかな空気が会場を包んだのち、浅井健一のギターが美しいイントロを奏でると、まるで場面転換のようにスッ、と雰囲気が澄み渡る。



オーディエンスも、圧巻のステージに没頭するように、浅井健一の世界へトリップしていった。「ありがとう!またどこかで会おうぜ」とステージを後にした浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS。何度でもこの空間を味わいたい。



※LIVEレポート:林拓一朗

※カメラマンクレジット:岩佐篤樹





<ライブ情報>



浅井健一& THE INTERCHANGE KILLS

SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY『KILLS MORE』



=ツアー日程=

2020年3月14日(土)高崎 club FLEEZ

2020年3月15日(日)甲府 KAZOO HALL

2020年3月20日(金祝)小倉 FUSE

2020年3月21日(土)長崎 DRUM Be-7

2020年3月28日(土)岡山 IMAGE

2020年3月29日(日)京都 MUSE



SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY

『SMALL BIG TOUR-EXTRA SHOW-』



2020年7月11日(土) 松本 ALECX

2020年7月18日(土) 奄美大島 ROAD HOUSE ASIVI

オフィシャル HP先行予約:https://eplus.jp/atiksingle20sb-es-hp/

2月10日(月)17:00〜3月1日(日)23:59



浅井健一ACOUSTIC SET

「SMALL BIG TOUR ーSPRINGー」



=ツアー日程=

2020年4月17日(金)横浜 THUMBS UP

2020年4月19日(日)石巻 BLUE RESISTANCE

2020年4月25日(土)松阪 MAXA

2020年4月26日(日)神戸 クラブ月世界

2020年4月28日(火)福岡 Gates7



一般チケット2月29日(土)発売



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS

SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY『SMALL BIG TOUR』



2020年6月20日(土)大阪 BananaHall

2020年6月21日(日)名古屋 CLUB QUATTRO

2020年6月27日(土)東京 恵比寿LIQUIDROOM



一般チケット2月22日(土)発売開始





浅井健一|SEXY STONES RECORDS:http://www.sexystones.com/