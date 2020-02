MAN WITH A MISSION、結成10周年野外フェス開催&ベストアルバム3作品発売

MAN WITH A MISSIONが、2月9日に自身の10周年イヤー「MAN WITH A "10TH" MISSION」のキックオフイベント「MAN WITH A "10TH" MISSION 爆誕祭~TRACE the HISTORY公開直前SP~」をZepp Tokyoで開催した。ここでは、本イベントのオフィシャルレポートを掲載する。



2月9日に結成10周年記念日を迎えたMAN WITH A MISSION。今回のイベントはそのアニバーサリーライブと、2月14日より公開される自身初の音楽ドキュメンタリー映画の上映会&トークセッションの二部構成で行われた。第一部のアニバーサリーライブは、なんと、これまで発表された6枚のオリジナルアルバムの中からリリースの歴史を追って1曲目をドンドン繰り出していくという、常にファンと共に歩んできた10年の歴史を一気に体感できる内容に。ジャン・ケン・ジョニー(Gt/Vo/Raps)が「本日2月9日ハ、我々ノ製造年月日デス! 今日ハオ祭リナノデ、思イノ丈ヲブツケテクダサイ!!!」と来場したファンを盛り上げた。





Photo:酒井ダイスケ



お祝いに駆け付けたファンにとってこの日しか聴く事の出来ない、メンバーからの粋なプレゼントとなった。後半戦はおなじみのヒットチューンに加え、新曲「The Victors」も初披露され、ボルテージは最高潮に達した。



会場で一緒にライブを体感できないファンのために、全国49か所でのライブビューイングも行われ、ジャン・ケン・ジョニーが「全国ノ皆サン聞コエテマスカー?」と全国の映画館にいるファンにも声をかける場面もあった。



第二部は2020年2月14日(水)~2月27日(木)2週間限定公開となる、MAN WITH A MISSION初の音楽ドキュメンタリー映画「MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-」が公開に先駆けて上映され、一部分の公開にも関わらずファンから歓声があがった。



その後、バンドとゆかりの深い安東弘樹アナ進行のもと、ジャン・ケン・ジョニーと、本映画の監督であるチェンコ塚越氏とのトークセッションが行われ、映画撮影の裏話の話題で会場が爆笑の渦で包まれた。トーク後半では残りのメンバー4匹も登壇し、珍回答が続出し更に笑いが起きた。



また、イベント中にはMAN WITH A MISSIONの10周年プロジェクト、「MAN WITH A ”10TH” MISSION」の全貌も発表となり、同時に2つのアニバーサリーミッションが解禁された。



1つ目のミッションは、MAN WITH A MISSION史上初の野外フェス&ワンマンライブ、その名も「THE MISSION」がFUJI ROCK FESTIVALの協力のもと「狼達が愛してやまない」フェスの聖地、苗場スキー場での開催が決定。初日の8月29日(土)は、MAN WITH A MISSIONと親交のある国内外のアーティストが集結したフェス形式、二日目の8月30日(日)はMAN WITH A MISSION史上初の野外ワンマンライブを開催する。メインステージは両日とも、前週に開催されるFUJI ROCK FESTIVALの象徴GREEN STAGEをそのままジャックする。



2つ目のミッションは、10年間の活動で生まれた数々の楽曲達をコンパイルした、アルバム3作品がリリースされる事が発表された。これまで発表してきた、シングルB面曲とカバー曲をコンパイルした「MAN WITH A ”B-SIDES & COVERS” MISSION」、REMIX作品をコンパイルした「MAN WITH A ”REMIX” MISSION」、そして10年間の代表曲をコンパイルした「MAN WITH A ”BEST” MISSION」の3枚がアニバーサリーイヤーに発売される。第一弾の「MAN WITH A ”B-SIDES & COVERS” MISSION」の発売日が2020年4月1日(水)と発表され、MAN WITH A MISSION初の音楽ドキュメンタリー映画「MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-」の主題歌、「The Victors」が収録される。





Photo:酒井ダイスケ



尚このイベントの模様は、スペースシャワーTVの『スペシャ冬のガウ祭り』の一環として、2月13日(木)21:00から放送が決定している。





<イベント情報>



MAN WITH A MISSION

「MAN WITH A "10TH" MISSION 爆誕祭~TRACE the HISTORY公開直前SP~」



2020年2月9日(日)Zepp Tokyo

=セットリスト=

1. DONT LOSE YOURSELF

2. DANCE EVERYBODY

3. Mash UP the DJ!

4. evils fall

5. Survivor

6. 2045

7. Remember Me

8. The Victors *初披露

9. FLY AGAIN -Heros Anthem- *初披露



MAN WITH A MISSION

「THE MISSION」



2020年8月29日(土)30日(日)苗場スキー場

1日目は野外フェス、2日目はワンマンライブ

詳細は後日



<リリース情報>



MAN WITH A MISSION

ベストアルバム

『MAN WITH A ”B-SIDES & COVERS” MISSION』



発売日:2020年4月1日(水)

詳細は後日



『MAN WITH A ”REMIX” MISSION』

『MAN WITH A ”BEST” MISSION』



発売日:未定

詳細は後日