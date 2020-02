木村拓哉さんが、2月29日に放送されるNHKの音楽番組「SONGS」に出演することが2月10日、明らかになった。「“One and Only”な存在である木村さんにふさわしい、スペシャルな内容」で放送されるという。

木村さんは、1月8日にソロアルバム「Go with the Flow」をリリース。東京、大阪ライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」が2月8日にスタートした。