壇九(TANJIU)「SQ 君の名前から始まる」1巻が、本日2月10日にKADOKAWAから発売された。

「SQ 君の名前から始まる」は、中国発の百合作品。活発な女子高生・孫景(スンジン)が、通学途中で見かけた隣校の美少女・秋瞳(チウトン)に一目惚れしたことから始まる物語になっている。秋瞳と仲良くなりたいと考えた孫景は後先考えずに彼女に声をかけるも、緊張しすぎて言葉が出ず、そのせいで不審者と勘違いされてしまう。ぎこちなくもアプローチを続けて何とか友達になった2人の恋の行方や、学校のクラスメイトとのエピソードなどが賑やかに描かれる。

一部書店では購入特典を用意。アニメイト、アニメイト百合部、とらのあな、メロンブックス、COMIC ZINではイラストカード、ゲーマーズではブロマイドを配布している。詳細は購入予定の各店にて確認を。

※孫景の景は王へんに景が正式表記

(c)TANJIU 2015 First published in China in 2015 by Guangzhou Tianwen Kadokawa Animation & Comics Co., Ltd., Guangzhou. Japanese translation rights arranged with Guangzhou Tianwen Kadokawa Animation & Comics Co., Ltd., Guangzhou.