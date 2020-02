新たな時代を切り開くメンズフレグランス「フェラガモ オーデトワレ」誕生

サルヴァトーレ フェラガモから、新たな時代を切り開くメンズフレグランス「フェラガモ オーデトワレ」が2020年2月14日に発売される。”WHO YOU WANT TO BE ‒ 誰になり、どう生きるのか” サルヴァトーレ フェラガモから新たな時代を切り開くメンズ フレグランス、FERRAGAMOが登場。



「フェラガモ オーデトワレ」のキャンペーンモデルには、新進気鋭の若手俳優ヒーロー ファインズ ティフィンを起用。その新しい香りには、絶えることのない情熱を持ちながら、時に悩み、でもしなやかに、迷うことなく自分の道を進む男性をイメージした。 サルヴァトーレ フェラガモが表現し続けてきた、シャープでありながらタイムレスな世界は今、さらなるステージへ。自由にそして自分の決めたルールに従い、ためらわずに新しいチャレンジを受け入れる。大胆にクリエイティブに、何かにとらわれず自分だけの視点で。



そこから見えるダイナミックでエモーショナルな経験は、彼に問いかける。自分は何者なのか、何になりたいのか。そして彼は自分自身でその答えをみつけ、どこに行こうとも、どこにいようとも、”自分”という強い印象を残していくのだ。



FERRAGAMOはアントワーヌ メゾンデュが創り出すフゼア シトラス ウッディな香りとなっている。ブランドのルーツであるイタリアを象徴するクラフトマンシップ、伝統、そしてフレッシュでありながら大胆さを併せ持つ型破りなフレグランス。地中海のシトラス、みずみずしいベルガモットとレモンのブレンドが奏でるトップノートはまるでイタリアにいるかのようなさわやかな香りを感じさせる。



ミドルノートはヴァイオレットの華やかさとヴァイオレットリーフアブソリュートのグリーンを感じながら、同時にブランド サルヴァトーレ フェラガモを感じるレザーアコードが絶妙にブレンドされた唯一無二の香りへ。ラストはムスクとベチバーのあたたかみを感じながら、包み込まれるようなセンシュアルなエンディングへと変化していく。



また、サルヴァトーレ フェラガモ のクリエイティブディレクター、ポール ・アンドリュー監修による新しいFERRAGAMOのキャンペーンは、新進気鋭の若手俳優 ヒーロー ファインズ ティフィンを迎えゴードン・フォン・ スタイナーとルカ・ コウリによって完璧に表現されるものとなった。





サルヴァトーレ フェラガモ

フェラガモ オーデトワレ

30ml 6500円 / 50ml 8400円 / 100ml 1万2,200円 *本体価格