ビリー・アイリッシュ、第92回アカデミー賞授賞式でビートルズ「イエスタデイ」をカバー

ビリー・アイリッシュと兄フィネアスが、第92回アカデミー賞授賞式でビートルズの名曲を披露。当日のパフォーマンス動画が公開された。



グラミー賞で快挙をやってのけたばかりのビリー・アイリッシュが、現地時間2月9日に米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催された第92回アカデミー賞授賞式に登場。追悼コーナー「イン・メモリアム」で、ポール・マッカートニーが作曲したザ・ビートルズ「イエスタデイ」のカバーを披露した。



スティーヴン・スピルバーグによる紹介のあと、彼女は兄フィネアスによるとともに1965年の名曲を歌った。彼女によるパフォーマンスの間、背後のスクリーンには亡くなった俳優のカーク・ダグラス、歌手のドリス・デイ、映画監督のD・A・ペネベイカー、フランスの女優アンナ・カリーナ、映画『イージー・ライダー』のピーター・フォンダ、さらに今年1月に事故死したNBAレジェンドのコービー・ブライアントなどの姿が映し出された。



先月のグラミー賞授賞式で、ビリーは1981年のクリストファー・クロス以来、史上2人目となる主要4部問独占を達成した。フィネアスもまた、『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』での活躍によってベスト・エンジニア賞と年間最優秀プロデューサーを受賞している。