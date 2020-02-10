第92回アカデミー賞　レッドカーペットを彩った俳優たち（写真ギャラリー）

現地時間9日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催中の第92回アカデミー賞の授賞式。今回、ローリングストーン誌が現地のレッドカーペットでキャッチした来場者たちをピックアップしてお届けする。



・レジーナ・キング



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターの行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したレジーナ・キング（Photo by John Locher/AP/Shutterstock）



・『パラサイト』出演陣



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着した『パラサイト』出演キャスト（Photo by John Locher/AP/Shutterstock）



・シガニー・ウィーバー



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシガニー・ウィーバー（Photo by Richard Shotwell/Invision/AP/Shutterstock）



・スパイク・リー



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したスパイク・リーは、コービー・ブライアントを偲んだ特別衣装を着て登場（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）



・ザジー・ビーツ、デイビッド・リーズダール、トニー・ヘイル



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したザジー・ビーツ、デイビッド・ロイスダール、トニー・ヘイル（左から順に）

（Photo by Kevork Djansezian/Getty Images）



・ダイアン・ラッドとローラ・ダーン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したダイアン・ラッドとローラ・ダーン（Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock）



・ジャネール・モネイ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジャネール・モネイ（Photo by David Swanson/EPA-EFE/Shutterstock）



オリヴィア・コールマン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したオリヴィア・コールマン（Photo by Amy Sussman/Getty Images）



・クエストラヴとアメリカ・フェレーラ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したクエストラヴとアメリカ・フェレーラ（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）



・ジェラルド・バトラーとモーガン・ブラウン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジェラルド・バトラーとモーガン・ブラウン（Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock）



・ローマン・グリフィス・デイビスとアーチー・イェーツ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着した、『ジョジョ・ラビット』のローマン・グリフィス・デイビスとアーチー・イェーツ（Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock）



・グレタ・ガーウィグ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したグレタ・ガーウィグ（Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock）



・シンシア・エリヴォ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシンシア・エリヴォ（Photo by Amy Sussman/Getty Images）



・ジーナ・デイヴィスとサンドラ・オー



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジーナ・デイヴィスとサンドラ・オー（左から順に）（Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock



・タイカ・ワイティティ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したタイカ・ワイティティ（Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock）



・フローレンス・ピューとスカーレット・ヨハンソン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したフローレンス・ピューとスカーレット・ヨハンソン（Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock）



・シアーシャ・ローナン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシアーシャ・ローナン（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）



・ビリー・アイリッシュ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したビリー・アイリッシュ（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）



・ワアルド・アルカティーブとハムザ・アルカティーブ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したワアルド・アルカティーブとハムザ・アルカティーブ（Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock）



・ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したロバート・デ・ニーロとアル・パチーノ（左から順に）（Photo by Steve Granitz/WireImage/Getty Images）



・ビーニー・フェルドスタインとケイトリン・ディーヴァー



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したビーニー・フェルドスタインとケイトリン・ディーヴァー（左から順に）（Photo by Kevork Djansezian/Getty Images）



・ブラッド・ピット



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したブラッド・ピット（Photo by Michael Buckner/Shutterstock）



・トム・ハンクス



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したトム・ハンクス、リタ・ウィルソン・トゥルーマン・テオドア・ハンクス、エリザベス・ハンクス（左から順に）（Photo by Amy Sussman/Getty Images）



・ホアキン・フェニックスとルーニー・マーラ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したホアキン・フェニックスとルーニー・マーラ（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）