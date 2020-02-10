第92回アカデミー賞　レッドカーペットを彩った俳優たち（写真ギャラリー）

現地時間9日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催中の第92回アカデミー賞の授賞式。今回、ローリングストーン誌が現地のレッドカーペットでキャッチした来場者たちをピックアップしてお届けする。
・レジーナ・キング
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターの行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したレジーナ・キング（Photo by John Locher/AP/Shutterstock）
・『パラサイト』出演陣
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着した『パラサイト』出演キャスト（Photo by John Locher/AP/Shutterstock）
・シガニー・ウィーバー
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシガニー・ウィーバー（Photo by Richard Shotwell/Invision/AP/Shutterstock）
・スパイク・リー
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したスパイク・リーは、コービー・ブライアントを偲んだ特別衣装を着て登場（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）
・ザジー・ビーツ、デイビッド・リーズダール、トニー・ヘイル
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したザジー・ビーツ、デイビッド・ロイスダール、トニー・ヘイル（左から順に）
（Photo by Kevork Djansezian/Getty Images）
・ダイアン・ラッドとローラ・ダーン
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したダイアン・ラッドとローラ・ダーン（Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock）
・ジャネール・モネイ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジャネール・モネイ（Photo by David Swanson/EPA-EFE/Shutterstock）
オリヴィア・コールマン
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したオリヴィア・コールマン（Photo by Amy Sussman/Getty Images）
・クエストラヴとアメリカ・フェレーラ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したクエストラヴとアメリカ・フェレーラ（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）
・ジェラルド・バトラーとモーガン・ブラウン
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジェラルド・バトラーとモーガン・ブラウン（Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock）
・ローマン・グリフィス・デイビスとアーチー・イェーツ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着した、『ジョジョ・ラビット』のローマン・グリフィス・デイビスとアーチー・イェーツ（Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock）
・グレタ・ガーウィグ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したグレタ・ガーウィグ（Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock）
・シンシア・エリヴォ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシンシア・エリヴォ（Photo by Amy Sussman/Getty Images）
・ジーナ・デイヴィスとサンドラ・オー
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジーナ・デイヴィスとサンドラ・オー（左から順に）（Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock
・タイカ・ワイティティ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したタイカ・ワイティティ（Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock）
・フローレンス・ピューとスカーレット・ヨハンソン
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したフローレンス・ピューとスカーレット・ヨハンソン（Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock）
・シアーシャ・ローナン
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシアーシャ・ローナン（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）
・ビリー・アイリッシュ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したビリー・アイリッシュ（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）
・ワアルド・アルカティーブとハムザ・アルカティーブ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したワアルド・アルカティーブとハムザ・アルカティーブ（Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock）
・ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したロバート・デ・ニーロとアル・パチーノ（左から順に）（Photo by Steve Granitz/WireImage/Getty Images）
・ビーニー・フェルドスタインとケイトリン・ディーヴァー
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したビーニー・フェルドスタインとケイトリン・ディーヴァー（左から順に）（Photo by Kevork Djansezian/Getty Images）
・ブラッド・ピット
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したブラッド・ピット（Photo by Michael Buckner/Shutterstock）
・トム・ハンクス
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したトム・ハンクス、リタ・ウィルソン・トゥルーマン・テオドア・ハンクス、エリザベス・ハンクス（左から順に）（Photo by Amy Sussman/Getty Images）
・ホアキン・フェニックスとルーニー・マーラ
2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したホアキン・フェニックスとルーニー・マーラ（Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images）
現地時間9日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催中の第92回アカデミー賞の授賞式。今回、ローリングストーン誌が現地のレッドカーペットでキャッチした来場者たちをピックアップしてお届けする。
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