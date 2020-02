第92回アカデミー賞　レッドカーペットを彩った俳優たち（写真ギャラリー）

現地時間9日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催中の第92回アカデミー賞の授賞式。今回、ローリングストーン誌が現地のレッドカーペットでキャッチした来場者たちをピックアップしてお届けする。



・レジーナ・キング



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターの行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したレジーナ・キング(Photo by John Locher/AP/Shutterstock)



・『パラサイト』出演陣



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着した『パラサイト』出演キャスト(Photo by John Locher/AP/Shutterstock)



・シガニー・ウィーバー



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシガニー・ウィーバー(Photo by Richard Shotwell/Invision/AP/Shutterstock)



・スパイク・リー



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したスパイク・リーは、コービー・ブライアントを偲んだ特別衣装を着て登場(Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images)



・ザジー・ビーツ、デイビッド・リーズダール、トニー・ヘイル



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したザジー・ビーツ、デイビッド・ロイスダール、トニー・ヘイル(左から順に)

(Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)



・ダイアン・ラッドとローラ・ダーン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したダイアン・ラッドとローラ・ダーン(Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock)



・ジャネール・モネイ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジャネール・モネイ(Photo by David Swanson/EPA-EFE/Shutterstock)



オリヴィア・コールマン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したオリヴィア・コールマン(Photo by Amy Sussman/Getty Images)



・クエストラヴとアメリカ・フェレーラ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したクエストラヴとアメリカ・フェレーラ(Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images)



・ジェラルド・バトラーとモーガン・ブラウン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジェラルド・バトラーとモーガン・ブラウン(Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock)



・ローマン・グリフィス・デイビスとアーチー・イェーツ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着した、『ジョジョ・ラビット』のローマン・グリフィス・デイビスとアーチー・イェーツ(Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock)



・グレタ・ガーウィグ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したグレタ・ガーウィグ(Photo by Jordan Strauss/Invision/AP/Shutterstock)



・シンシア・エリヴォ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシンシア・エリヴォ(Photo by Amy Sussman/Getty Images)



・ジーナ・デイヴィスとサンドラ・オー



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したジーナ・デイヴィスとサンドラ・オー(左から順に)(Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock



・タイカ・ワイティティ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したタイカ・ワイティティ(Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock)



・フローレンス・ピューとスカーレット・ヨハンソン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したフローレンス・ピューとスカーレット・ヨハンソン(Photo by John Salangsang/BEI/Shutterstock)



・シアーシャ・ローナン



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したシアーシャ・ローナン(Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images)



・ビリー・アイリッシュ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したビリー・アイリッシュ(Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images)



・ワアルド・アルカティーブとハムザ・アルカティーブ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したワアルド・アルカティーブとハムザ・アルカティーブ(Photo by Michael Buckner/Variety/Shutterstock)



・ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したロバート・デ・ニーロとアル・パチーノ(左から順に)(Photo by Steve Granitz/WireImage/Getty Images)



・ビーニー・フェルドスタインとケイトリン・ディーヴァー



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したビーニー・フェルドスタインとケイトリン・ディーヴァー(左から順に)(Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)



・ブラッド・ピット



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したブラッド・ピット(Photo by Michael Buckner/Shutterstock)



・トム・ハンクス



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したトム・ハンクス、リタ・ウィルソン・トゥルーマン・テオドア・ハンクス、エリザベス・ハンクス(左から順に)(Photo by Amy Sussman/Getty Images)



・ホアキン・フェニックスとルーニー・マーラ



2020年2月9日、ロサンゼルスのドルビー・シアターで行われた第92回アカデミー賞授賞式に到着したホアキン・フェニックスとルーニー・マーラ(Photo by VALERIE MACON/AFP via Getty Images)