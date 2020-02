お土産にも！ ウルトラマン、ナルト、ガンダムなど統一価格フィギュア5種同時発売！

BANDAI SPIRITSは「アクションフィギュア」ブランドの「S.H.Figuarts」シリーズと「ROBOT魂」シリーズより、統一価格・統一パッケージにした商品『ACTION FIGURE BEST SELECTION』を、ますます日本が盛り上がると予想される2020年の夏に向けて、訪日観光客にも対応する仕様で6月に5種同時発売する。



『ACTION FIGURE BEST SELECTION』 は、「TAMASHII NATIONS」から発売している商品より付属パーツを厳選するなど、「可動」を楽しめるシンプルな仕様としたシリーズ。シリーズ統一価格「3500円+税」と、シリーズ統一パッケージで発売することで、訪日観光客のお土産需要なども見込んでいる。



今回発売するラインアップは、「フィギュアによるキャラクター表現の追求」をテーマに、「造形」「可動」「彩色」のあらゆる技術を凝縮したアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」から、『S.H.Figuarts 仮面ライダービルドラビットタンクフォーム [BEST SELECTION] 』、『S.H.Figuarts うずまきナルト [BEST SELECTION] 』、『S.H.Figuarts ウルトラマン [BEST SELECTION] 』の3種類。



そして長年「TAMASHII NATIONS」が蓄積してきた技術と、ロボットを愛する心=”ロボット魂”が創りだしたハイターゲット向けロボットフィギュア「ROBOT魂」から『ROBOT魂 ドラえもん [BEST SELECTION] 』、『ROBOT 魂<SIDE MS> RX-78-2 ガンダム ver.A.N.I.M.E. [BEST SELECTION] 』の2種類を同時に発売する。



お手頃価格でお土産にもぴったりな『ACTION FIGURE BEST SELECTION』に乞うご期待!



