ももいろクローバーZが本日2月8日に神奈川・横浜アリーナでバレンタインイベント「ももクロくらぶ xoxo ~バレンタイン DE NIGHT だぁ~Z! 2020」の初日公演を行った。

ももクロがメインパーソナリティを務めるニッポン放送「ももクロくらぶxoxo」発の公開収録バレンタインイベントとして、2013年にスタートした「ももクロくらぶ xoxo ~バレンタイン DE NIGHT だぁ~Z!」。8回目の開催となる今年も例年通り「裏」と「表」の2DAYSにわたって開催され、本日の「裏」公演では約1万2千人の観客が見守る中、ライブやトーク、コント企画が繰り広げられた。

オープニングVTRの上映後、ステージに姿を現したももクロは最新シングル曲「stay gold」を披露。疾走感あふれるロックナンバーでイベントの幕を開けた4人は、続いてセンターステージに移動し、CHAIの提供曲「MORE WE DO!」と清竜人が手がけた「イマジネーション」を歌唱した。自己紹介を経てスタートした「アドリブひとり芝居」のコーナーでは「もしもの世界」というテーマのもと、メンバーがそれぞれ異なるシチュエーションの芝居に挑戦する。トップバッターの佐々木彩夏は「ちょっと待って。『アドリブひとり芝居』って何?」と戸惑いつつ、美容系YouTuberを目指すという設定でメイクをしたり、お笑いコンビ・ぺこぱを真似たオリジナルコントを披露したりしてステージ上で動画で撮影。またお笑い芸人で、アウトドア系YouTuberのヒロシから「YouTubeでは素の姿を見せるべき」というアドバイスを受け、リラックスした様子で好物のシュークリームをおいしそうにほうばった。

セーラー服を着て女子高生になりきった玉井詩織は「完全にコスプレだもんなー」と自虐するも、会場のモノノフ(ももクロファンの呼称)からは大きな歓声が。玉井は同じく女子校出身のフリーアナウンサー・大橋未歩と共に、女子高生の間で流行っている遊びや若者言葉のクイズにチャレンジした。百田夏菜子はニュースキャスターに扮し、漢字が多く並ぶニュース原稿をステージ上で読み上げる。漢字が苦手な百田は「暫く」という字が読めなかったり、「巷」を「みなと」と誤読したりして会場に爆笑を起こしたほか、フリーアナウンサー・垣花正による進行のもと2020年のプロ野球パ・リーグの順位予想に挑戦。1位・アップル、2位・西武ライオンズ、3位・玉井詩織、4位・巨人、5位・ソフトバンクホークス、6位・DeNAラプソディというとんちんかんな回答を発表した。続く高城れには企業の社長秘書を演じ、社長役の原田龍二を相手に昨年の不倫報道をネタにしつつ、敬語や社会の常識に関するクイズ企画を繰り広げた。

「アドリブひとり芝居」の合間には4人のソロライブが披露され、玉井は「The Show」をアコースティックギターで弾き語り。高城は昨年のソロコンサートに合わせて発表したミディアムチューン「じれったいな」、佐々木はライブの鉄板曲「だって あーりんなんだもーん☆」と、それぞれ自身のソロナンバーをパフォーマンスした。また百田は「何気ないタイミングで出会ったとっても素敵なメロディに、私が言葉を乗せさせてもらいました」と述べたあと、自ら歌詞した新ソロ曲「それぞれのミライ」を初披露。モノノフたちは驚きながらも、百田直筆の歌詞が映し出されたスクリーンとステージ上の彼女の姿をじっと見つめた。

ひと通り企画コーナーを終えたももクロは、再び4人そろってのパフォーマンスを展開。「サラバ、愛しき悲しみたちよ」「労働讃歌」「仮想ディストピア」と人気ナンバーを畳みかけ、一気に会場のボルテージを高めた。「アドリブひとり芝居」について「まじで酷だったよねー」「ホームな感じがしなかった(笑)」と振り返った彼女たちは、さらに昨年12月のクリスマスライブ「ももいろクリスマス 2019 ~冬空のミラーボール~」のテーマソング「HOLIDAY」を歌ったのち、ラストナンバーとして「猛烈宇宙交響曲・第七楽章『無限の愛』」を披露。アンコールでは「Z伝説~ファンファーレは止まらない~」「オレンジノート」の2曲を届け、「ハッピーバレンタイン!」と笑顔で挨拶してバレンタインイベントの「裏」公演を締めくくった。

なお来年の「ももクロくらぶ xoxo ~バレンタイン DE NIGHT だぁ~Z!」は2021年2月13、14日に開催される。

ももいろクローバーZ「ももクロくらぶ xoxo ~バレンタイン DE NIGHT だぁ~Z! 2020」2020年2月8日 横浜アリーナ セットリスト

01. stay gold

02. MORE WE DO!

03. イマジネーション

04. The Show / 玉井詩織

05. じれったいな / 高城れに

06. だって あーりんなんだもーん☆ / 佐々木彩夏

07. それぞれのミライ / 百田夏菜子

08. サラバ、愛しき悲しみたちよ

09. 労働讃歌

10. 仮想ディストピア

11. HOLIDAY

12. 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」

<アンコール>

13. Z伝説~ファンファーレは止まらない~

14. オレンジノート