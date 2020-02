永積崇さんによるソロプロジェクト「ハナレグミ」が、2月7、8日にNHKホール(東京都渋谷区)で開催のワンマンライブ「THE MOMENT」の模様がWOWOWで放送されることが、分かった。

ライブは、これまでキャリアを積み重ねてきた永積さんが「オーディエンスと音楽を通じた感動の瞬間を共有したい」と企画。「HORN NIGHT」と銘打った7日の公演は、「東京スカパラダイスオーケストラ」を迎えてパフォーマンス。8日は「STRINGS NIGHT」と題し「LITTLE CREATURES」の鈴木正人さん率いるバンドに「美央ストリングス」を迎えた編成で、永積さんはボーカリストに徹する内容になっている。

番組は「ハナレグミ ツアー 2020『THE MOMENT ~HORN NIGHT~』 With 東京スカパラダイスオーケストラ」と「ハナレグミ ツアー 2020『THE MOMENT ~STRINGS NIGHT~』 With 鈴木正人(from LITTLE CREATURES)、美央ストリングス」というタイトルで、4月に放送される。