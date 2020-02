リラックマたちが「さくらのカフェ」でごゆるり♪ 春らしい一番くじ新登場！

ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ リラックマ さくらのカフェ』が、ローソン、リラックマストア、りらっくま茶房などで、2020年3月3日(火)より順次発売する。

また、キャラクターネイルシールのオーダーメイドサービス『Mellowtrill Nail(メロトリネイル)』の最新作として、自分のサイズのネイルシールをオーダーできるカード『メロチケ メロトリネイル リラックマ』を、2020年3月3日(火)~6月14日(日)の期間でローソンなどで順次発売することも決定した。



本商品は、大人気キャラクター ”リラックマ” をフィーチャーした一番くじ。今回は、一番くじオリジナルアート「さくらのカフェ」をテーマに、ぬいぐるみや雑貨などが登場する。



リラックマ・コリラックマ・キイロイトリ・チャイロイコグマのぬいぐるみは、お花見を楽しんでいるキュートな姿。このほか、フォークとスプーンのカトラリーや、デザートグラス、ハンドタオル、さくらの小皿など、春らしいデザインの実用雑貨がラインナップ。

さらに、最後の1個のくじ券を引くとついてくるラストワン賞には「がおー」の表情のチャイロイコグマのぬいぐるみが用意されており、ダブルチャンスキャンペーンも実施予定となっている。



また、同時発売となるキャラクターネイルシールのオーダーメイドサービス『Mellowtrill Nail(メロトリネイル)』の最新作『メロチケ メロトリネイル リラックマ』は、「メロチケ」を店頭で購入後、専用サイトで自分だけのオリジナルネイルシールをオーダーする事ができるというもの。ご自身の爪ピッタリのサイズでオーダーしたネイルシールは、自宅に直接届けてもらえる。



(C)2020 San-X Co., LTD. All Rights Reserved.