BiSH、GIFアー写含む新ヴィジュアル及び #特に意味のない動画 公開!!

2019年、大躍進を遂げた“楽器を持たないパンクバンド”BiSH。本日、新衣装を使用し撮影された新ヴィジュアルが公開された。

衣装、撮影、デザインともにすべて結成以来BiSHの全ての衣装、写真を手がける外林健太が担当。今回はGIFによる動くアー写も同時に公開された。



また、先日WACK代表渡辺淳之介のTwitterで #特に意味のない動画 ハッシュタグとともに、渡辺淳之介が豪華なセットで、ただカップしじみ汁を食べる動画が公開され、WACKファンの間で様々な推測を呼んだが、同様のセットでBiSHが食事をする動画も本日BiSH公式Twitterで #特に意味のない動画 ハッシュタグとともにツイートされた。



こちら、渡辺淳之介によると「せっかくセットが豪華でもったいないので動画も撮りました。特に意味はないですw」との事だ。



BiSHは、この新衣装で明日、宮城県女川からスタートし全国7都市9公演で開催されるWACKのファミリーツアー「WACK FUCKiN’ PARTY」に臨むのでツアーに参加する人は楽しみにしておこう。





◆RELEASE iNFO

Live Blu-ray / DVD「And yet BiSH moves.」

now on sale

https://bish.lnk.to/AndyetBiSHmoves



