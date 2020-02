櫻井孝宏＆高杉真宙がオープニングイベントに登場、東京スカイツリー『FFVII REMAKE』コラボイベントがスタート！

2020年2月6日(木)〜4月22日(水)の期間、東京スカイツリー®は、1997年にPlayStation®で販売され、これまでに世界累計販売本数1230万本以上を記録した『FINAL FANTASY VII』のリメイク作品『FINAL FANTASY VII REMAKE』の発売を記念したコラボイベント『SKYTREE® in MIDGAR FINAL FANTASY VII REMAKE』を開催する。



このイベントでは、地上350メートルの天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER®」でここでしか見ることができないオリジナル映像作品を上映するほか、”美しい夜景を作り出す「マテリア<そらのとう>」を神羅カンパニーに奪われた東京スカイツリー”という設定のもと、地上450メートルの天望回廊からの眺望と『FINAL FANTASY VII REMAKE』の 世界観を同時に体感できる展示を実施する。

また、『FINAL FANTASY VII』の世界における「魔晄(まこう)の色」をイメージした特別ライティングを点灯するほか、コラボ限定のオリジナルグッズやオリジナルカフェメニュー、好きなキャラクターと合成写真が撮れるフォトサービスも販売する。



開催初日の2月6日(木)には、『FINAL FANTASY VII』シリーズの主人公「クラウド・ストライフ」役を務める声優の櫻井孝宏、ゲーム好きで知られる俳優の高杉真宙をゲストに迎えたトークショーおよびSKYTREE ROUND THEATERでのオリジナル映像作品の初上映会が行われた。

▲櫻井孝宏 ▲高杉真宙



トークショーでは、クラウドを演じる櫻井から「ちょっと横顔がクラウドに似ている」と評された高杉が照れまくりながらも嬉しさを隠さない一幕も。オリジナルグッズを紹介するコーナーでは、櫻井は「スカイツリーがデザインされていてお土産にいいですね」とクリアファイルを推し、高杉はタンブラーが気になった様子。その理由は「コラボ感もありますし、ゲームしながらでも飲みやすいですよね」と語った。2人は続いてオリジナルメニューを試食。櫻井はクラウドとセフィロスをモチーフにした「黒カレーライス」を、高杉はエアリスをイメージした「ハイビスカスドリンク」をチョイスし、櫻井は「セフィロスを感じます」との感想。高杉は「エリクサー並みにマックスで回復できそう」と評していた。





●オリジナル映像作品『FINAL FANTASY VII PREMIUM ROUND THEATER』

2月6日(木)〜4月22日(水)の期間中、地上350メートルにある天望デッキの窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER®」では、オリジナル映像作品『FINAL FANTASY VII PREMIUM ROUND THEATER』を上映する。『FINAL FANTASY VII』シリーズの歴史を振り返りつつ、最新作『FINAL FANTASY VII REMAKE』の映像も楽しむことができる。料金は無料(展望台への入場料金が必要です)。



【上映スケジュール】

2月7日〜2月29日 18:30/19:15/20:30/21:00

3月1日〜3月31日 18:45/19:30/20:30/21:00

4月1日〜4月22日 19:15/19:45/20:45/21:15

※各回約7分

※予告なく上映日時が変更となる場合があります。





●天望回廊オリジナル展示「”空の塔”解放作戦」

神羅カンパニーに奪われたという設定の地上450メートルの天望回廊では、『FINAL FANTASY VII REMAKE』の世界観が体感できる装飾や展示が楽しめる。等身大のキャラクター装飾や実物大の「バスターソード」と一緒に記念撮影できるフォトスポットや、バスターソードを持って好きなキャラクター(クラウド、エアリス、バレット、ティファ、セフィロス)とのツーショット合成写真が撮影できるフォトサービスも(1800円)。また、最高到達点「ソラカラポイント」は、マテリア<そらのとう>の制御室に見立てられており、奪われたマテリアを解放する体験ができる。

そのほか、登場キャラクターとともに過去の『FINAL FANTASY VII』シリーズを振り返る装飾や、『FINAL FANTASY VII REMAKE』のゲームシステムやコンセプトアート、関連グッズの展示も。

▲天望回廊へと向かう2基のエレベーター内にはミッドガルをイメージした装飾が施されている。エレベーターを降りると、神羅カンパニーのエントランスをイメージした装飾になっている。クラウドたちを一緒に写真撮影ができるフォトスポットだ。



▲天望回廊 フロア450の折り返しエリアには、クラウドの武器である実物大の「バスターソード」が設置されている。



▲制御室で力を制限されているマテリア<そらのとう>。マテリアに吸い上げられた街の光を、設置されたハンドルを回すことで解放する。解放された力によって街が美しく輝きだす様子が体験できる。







●オリジナルカフェメニュー

天望デッキ フロア340の「SKYTREE CAFE」が、『FINAL FANTASY VII』に登場する酒場「SEVENTH HEAVEN」に見立てた「340th HEAVEN CAFE」となり、『FINAL FANTASY VII REMAKE』 に登場するキャラクターをイメージしたオリジナルカフェメニューを販売する。オリジナルカフェメニューの注文1品ごとにオリジナルコースターがもらえる(全5種から1種をランダム配布)。



黒カレーライス/1300円

クラウドとセフィロスのモチーフカラーの黒カレー。2人を表現する武器をモナカ、髪色をごまとかぼちゃのソースであしらっている。



パイナップルドリンク/900円

魔晄を浴びた元ソルジャーのクラウドを表現した炭酸ドリンク。レモンとマスカットゼリーがアクセント。



ハイビスカスドリンク/900円

トップにはエアリスをイメージした花をあしらった、エアリスの洋服の赤を表現した甘いハイビスカスのドリンク。



アイスチョコドリンク/900円

バレットの武骨さと親心をチョコの色味と味で表現し、ガトリングをイメージしたお菓子をあしらったチョコレートメインの甘いドリンク。



アイスラテドリンク/900円

ティファの洋服の黒、白をアイスラテで表現し、グローブの赤をイメージしたいちごを添えたドリンク。



※価格はすべて税込





●オリジナルグッズ

天望回廊 フロア450の折り返し地点に、コラボ限定のオリジナルグッズを販売する特設ショップがオープン。5000円(税込)購入ごとに、ここでしか手に入れることのできないオリジナルピンバッジがもらえる!



アクリルスタンド /3850円

メタルキーホルダー /1650円

キャラクターステッカー 東京スカイツリー限定カラーVer./各385円

Tシャツ 東京スカイツリー限定カラーVer./3520円

バインダー 東京スカイツリー限定カラーVer./3080円

カンバッジコレクション 東京スカイツリー限定Ver./1個440円(12個入BOX5280円)

缶クッキー /1382円

金平糖 /各950円



※価格はすべて税込

※掲載しているグッズは一部のものです

◆『SKYTREE® in MIDGAR FINAL FANTASY VII REMAKE』概要

<期間>

2020年2月6日(木)〜4月22日(水)

<場所>

東京スカイツリー天望デッキ・天望回廊

※展望台への入場でご覧いただけます。

<内容>

①天望デッキフロア350「SKYTREE ROUND THEATER®」でのオリジナルコンテンツ上映

②天望回廊でのオリジナル展示

③特別ライティングの点灯

④天望回廊特設ショップでのオリジナルグッズ販売

⑤天望デッキ フロア340 SKYTREE CAFEでのオリジナルカフェメニュー販売

⑥天望回廊でのオリジナルフォトサービス販売 ※内容は変更となる場合があります。



(C) 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION: (C) 1997 YOSHITAKA AMANO

(C)TOKYO-SKYTREE