シリーズ10周年記念作『初音ミク Project DIVA MEGA39’s』が2月13日（木）発売、前日には発売直前生放送も決定！

2009年7月に発売された、バーチャル・シンガー「初音ミク」主演のリズムゲーム『初音ミク -Project DIVA-』。シンプル・爽快な”歌うようにプレイする”リズムゲームと、多数のモジュール(コスチューム)を着せ替えて楽しめる美麗なPVといった要素が、「初音ミク」ファンはもちろん、リズムゲームファンにも好評を博し、これまで多数のシリーズ作や派生作が生み出されてきた。そして、「SEGA feat. HATSUNE MIKU Project(初音ミク×セガ プロジェクト)」シリーズ10周年記念作品として、「Project DIVA」シリーズでは初となるNintendo Switch™向けソフト『初音ミク Project DIVA MEGA39s』が2020年2月13日(木)に発売される。

また、その前日の2月12日(水)20時から、初音ミクのキャラクターボイス担当・藤田咲と本作のスペシャルサポーター・神沢有紗をゲストに迎え、本作に関する様々な情報を盛り込んだ「初音ミク Project DIVA MEGA39s! 発売直前ダヨー!公式生放送ナノー!」をYouTube Live、Periscopeにて配信することが決定した。





●収録楽曲は101曲、コスチュームは300着以上



メインとなるリズムゲームでは、シリーズ初収録となる楽曲を含む、10年間の歴史を彩った100曲に、本作のための書き下ろしテーマソング「Catch the Wave」(Music & Lyrics by kz(livetune))を加えた全101曲がプレイ可能。

▲書き下ろしのテーマソング「Catch the Wave」



新規収録曲は「39みゅーじっく!」(Music & Lyrics by みきとP)、「エイリアンエイリアン」(Music & Lyrics by ナユタン星人)、「ヒバナ」(Music by DECO*27 Lyrics by DECO*27、Mes)など話題曲が登場。また、シリーズおなじみのPVもアニメ調のタッチにリニューアルし、見た目にも新しい可愛さ、格好良さが楽しめる。さらに、自由に選べるモジュール(コスチューム)は300着以上!

▲新規収録曲「エイリアンエイリアン」 ▲新規収録曲「どりーみんチュチュ」



【新規収録曲】

「Catch the Wave」Music & Lyrics by kz(livetune)

「エイリアンエイリアン」Music & Lyrics by ナユタン星人

「39みゅーじっく!」Music & Lyrics by みきとP

「ヒバナ」Music by DECO*27 Lyrics by DECO*27、Mes

「テオ」Music by Omoi Lyrics by Sakurai

「ロキ」Music & Lyrics by みきとP

「ジグソーパズル」Music & Lyrics by まふまふ

「どりーみんチュチュ」Music & Lyrics by emon(Tes.)

「大江戸ジュリアナイト」Music & Lyrics by Mitchie M

「ジターバグ」Music & Lyrics by 蜂屋ななし





●Nintendo Switch™ならではの新たなゲームモードを追加!



従来の遊び方に近い「アーケードモード」に加え、Joy-Con™を使ってプレイする新たなゲームモード「ミックスモード」を追加! すべての楽曲を2通りの遊び方で楽しめる。

▲アーケードモード ▲ミックスモード



また、新機能として「Tシャツエディット」を追加。ボタンやタッチスクリーンを使って自分好みのTシャツをエディットし、オリジナルのモジュールでゲームを楽しめる。

▲「Tシャツエディット」で自分好みのTシャツを作成し、モジュールとして登録できる。





■「初音ミク Project DIVA MEGA39s! 発売直前ダヨー!公式生放送ナノー!」



<放送日>

2020年2月12日(水)20:00~22:19(139分)

<出演者>

ゲスト:藤田咲(「初音ミク」キャラクターボイス担当)

神沢有紗(『初音ミク Project DIVA MEGA39s』スペシャルサポーター)

大崎誠(『初音ミク Project DIVA MEGA39s』クリエイティブプロデューサー)

松並桂一(『初音ミク Project DIVA MEGA39s』プロデューサー/ディレクター)

ミクダヨー

ミクナノー

▲【左から】藤田咲/神沢有紗/ミクダヨー/ミクナノー



<視聴ページ>

【YouTube Live】



【Periscope】放送時間に行われる「初音ミク×セガ プロジェクト公式アカウント」からのツイートで視聴できる。

【商品情報】

◆初音ミク Project DIVA MEGA39s



対応機種:Nintendo Switch™

発売日:2020年2月13日(木) 発売予定

価格:通常版・パッケージ版 5990円+税/限定版 9990円+税

ジャンル:リズムアクション

プレイ人数:1人

発売・販売:株式会社セガゲームス

開発元:株式会社セガ・インタラクティブ 第二研究開発部

CERO表記:C区分(15歳以上対象)



●KEI氏描き下ろしBOX収納、CDコレクション(5枚組)など付属の限定版が同時発売



限定版には、パッケージに収録されたゲーム音源が楽しめるCDコレクション(5枚組)と、テーマソング「Catch the Wave」がダウンロードできるSONOCAカードを、イラストレーター・KEI氏描き下ろしBOXに収納。シリーズ10周年ならではのスペシャルなBOXだ!





(C) SEGA

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

記載の商品名および社名は各社の登録商標です。