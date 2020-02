ちゃんみな、2作同時リリースEPより「Picky」先行配信スタート&MVを公開

トリリンガルラッパー・シンガーのちゃんみなが、2020年2月19日に2作同時リリースする4曲入りEP『note-book –Me.-』、『note-book –u.-』から、「Picky」(『note-book –u.-』収録)の配信をスタートした。



最新EPは”普段自分の想いや歌詞を書き溜めているノートをそのまま作品にして世に届けたい”という想いから名付けられ、『note-book ‒Me.-』は自身を主観的に、『note-book -u.-』は自身を客観的に見て制作され、2つの異なる世界観を感じる作品となっている。



そして、今回配信された『note-book -u.-』収録のリード曲「Picky」は、フィンランド出身のプロデューサー・Tidoが担当したバウンシーでアッパーなサウンドが織り混ざったフロアバンガーな楽曲。



併せてMVも公開された。今回のMVは、ちゃんみなが様々なものを選り好みする世界観がコミカルに描かれており、ダンスユニットDr.SWAGのKAITA THE HATABOYとKazが参加している。









<リリース情報>



ちゃんみな

EP『note-book –Me.-』



発売日:2020年2月19日(水)

価格:1300円(税抜)

=収録曲=

1. ボイスメモ No. 5

2. ルーシー

3. I cannot go back to you

4. note-book



ちゃんみな

EP 『note-book –u.-』



発売日:2020年2月19日(水)

価格1300円(税抜)

=収録曲=

1. In The Flames

2. KING

3. Picky

4. Baby



<ライブ情報>



ちゃんみな

「『Me』 + 『u』 TOUR」



=ツアー日程=

2020年3月26日(木)東京・Zepp Tokyo

ゲスト:SKY-HI

2020年3月29日(日)大阪・Zepp Namba

ゲスト:ACE COLLECTION

2020年4月2日(木)名古屋・Zepp Nagoya

ゲスト:アバンティーズ



ちゃんみなオフィシャルサイト:http://chanmina.com/