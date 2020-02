マカロニえんぴつ、井樫彩が監督を務めたMV「恋人ごっこ」公開

マカロニえんぴつの新曲「恋人ごっこ」のMV公開と曲の配信リリースが発表された。



本作品は”マカロニえんぴつ×Honda”のスペシャルコラボとして実現し、「バイクに乗っちゃう? MUSIC FES.」の第1弾アーティストにてマカロニえんぴつが登場することが決まっている。MV監督には動画サイトで380万回再生を突破し、マカロニえんぴつを代表する楽曲となっている「ブルーベリー・ナイツ」でもメガホンを取った井樫彩が務め、はっとり(Vo,G)も出演している。







同曲は2月7日0時よりデジタル先行配信もされている。



【Vo.はっとり「恋人ごっこ」セルフライナーノーツ】

「ただいま」またここに帰って来て、少し違ってやっぱり変わらないさよならを何度も。

「あたしね、もし猫を飼ったら、もう会わないかも」離れられないのに離れないといけない恋人たちがいる。思い出にしないために忘れないといけない恋がある。





<リリース情報>



マカロニえんぴつ

2ndアルバム『hope』



発売日:2020年4月1日(水)

【初回限定盤】

CD+DVD(LIVE+DOCUMENTARY+SPECIAL MOVIE)

DVD内容:1月12日(日)マイナビBLITZ「マカロックツアーvol.8

〜オールシーズン年中無休でステイ・ウィズ・ユー篇〜」ライブドキュメンタリー映像、スペシャル企画映像

【通常盤】

CDのみ



<ツアー情報>



「マカロックツアーvol.10 〜わずかな希望を探し求める者たちよ篇〜」



=ツアー日程=

2020年4月18日(土)大阪 なんばhatch

2020年4月19日(日)高松 高松オリーブホール

2020年4月24日(金)神奈川 KT Zepp Yokohama

2020年4月29日(水)静岡 Live House浜松窓枠

2020年5月1日(金)熊本 B.9 V1

2020年5月2日(土)福岡 DRUM LOGOS

2020年5月9日(土)新潟 NEXS NIIGATA

2020年5月10日(日)金沢 EIGHT HALL

2020年5月21日(木)北海道 Sound lab mole

2020年5月24日(日)宮城 仙台darwin

2020年5月26日(火)岩手 Club Change Wave

2020年5月31日(日)広島 LIVE VANQUISH

2020年6月5日(金)名古屋 DIAMOND HALL

2020年6月13日(土)東京 豊洲PIT



「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」



2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間:開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



=出演者=

秋山黄色<NEW>

ASIAN KUNG-FU GENERATION

THE ORAL CIGARETTES<NEW>

King Gnu

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

FOMARE<NEW>

PEDRO

MY FIRST STORY

マカロニえんぴつ



チケット情報:

最終抽選受付【1月31日(金)18:00〜2月11日23:59】

専用URL:https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限:お1人様4枚まで

※ご利用には「e+(イープラス)」への会員登録が必要となります(入会金・年会費は必要ありません)

※予定枚数に達し次第終了となります。





マカロニえんぴつOfficial Website:http://macaroniempitsu.com/

【Honda 「バイクに乗っちゃう?MUSIC FES.」特設サイト】:https://www.honda.co.jp/gentsuki-club/bmf/