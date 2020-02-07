インバースネットは2月7日、「FRONTIER」ブランドから、薄型軽量の14型ノートPC「NS」シリーズを発売した。BTOに対応する。
今回のNSシリーズは、重さ約942g、バッテリー駆動時間が約13.7時間というモバイル向け14型ノートPC。アメリカ国防総省のMIL規格「MIL-STD-810G」に準拠したテストをクリアしており、堅牢性に優れる。ACアダプターも、厚さ約16mmで重さ約201gと小型軽量で持ち運びやすい。
狭額縁デザインの14型液晶ディスプレイは81％の画面占有率で、解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）、画面は非光沢（ノングレア）だ。無線LANは最新のWi-Fi 6に準拠する。キーボードは日本語88キーレイアウト、キーピッチ約19.1mm、キーストローク約1.2mmを確保した。
FRNS510（Core i5 基本モデル）
FRNS510の標準構成価格は96,800円（以下すべて税別）。主な仕様は、CPUがIntel Core i5-10210U（1.6GHz）、メモリがDDR4-2666 8GB、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能は、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.2 Type-C Gen2×1、USB 3.2 Type-A Gen2×1、USB 3.2 Type-A Gen2×1、HDMI×1、microSDメモリーカードリーダーなど。本体サイズは約W322×D216.8×H16.5mm、重さは約942g（バッテリー含む）。
FRNS510/A（Core i5 おすすめ構成）
FRNS510/Aは、メモリがDDR4-2666 16GB、ストレージが512GB M.2 NVMe SSDのモデル。標準構成価格は104,800円。そのほかの仕様は基本モデルとほぼ共通。
FRNS710（Core i7 基本モデル）
FRNS710は、CPUにIntel Core i7-10510U（1.8GHz）を搭載するモデル。標準構成価格は109,800円。ストレージが512GB M.2 NVMe SSDであるほかは、基本モデルとほぼ共通。
FRNS710/A（Core i7 おすすめ構成）
FRNS710/Aは、メモリがDDR4-2666 16GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSDのモデル。標準構成価格は119,800円。そのほかの仕様はCore i7基本モデルのFRNS710とほぼ共通。