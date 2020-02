スクウェア・エニックスのマンガアプリ・マンガUP!のテレビCMが、本日2月7日より放送されている。

CMはマンガUP!で人気を集めている“異世界転生系マンガ”をモチーフにした内容。主人公であるユーザーが、異世界に迷い込んでしまう姿が描かれている。

マンガUP!ではCM公開に合わせ、「Welcome to マンガUP!」と題したキャンペーンも展開。期間中は日替わりでおすすめの異世界マンガが一部無料開放されるほか、作品を無料で読めるポイント回復の回数が通常の倍になる。またYouTubeチャンネル「マンガUP!TV」をチャンネル登録することでポイントがもらえる企画も実施。キャンペーン期間は本日2月7日から2月24日まで。

(c)2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.