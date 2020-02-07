赤城乳業は2月11日、「ガリガリ君リッチピスタチオ味」(税別140円)を、全国で発売する。
同商品は、「ガリガリ君リッチ」シリーズの新フレーバー。ピスタチオ味のアイスキャンディーに、ピスタチオ味かき氷とピスタチオ味ソースを入れた。塩味の効いたピスタチオの味わいが楽しめるアイスバーになるという。
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