かわいいげっし〜ずを集めて育ててお世話するゲームアプリ登場

サンエックスのキャラクター『げっし〜ず』を育てて楽しむゲームアプリ『げっし〜ずと木のおうち』が2020年春から配信される。



『げっし〜ず』とは、げっ歯類をモチーフにしたファンシーキャラクター。

ぼてっとしたフォルムに前歯がチャームポイントで、たまごから生まれるのが特徴。りすやうさぎ、はむすたーなどに加え、でぐーやかぴばら、やまあらしなども仲間になっている。



『げっし〜ずと木のおうち』は、大きな木の家を舞台に、げっし〜ずを集めて育ててお世話するスマートフォン向けのゲームアプリ。

木の前を通るげっし〜ずを「すかうと」して家に住まわせることができ、ご飯をあげたり、かまってあげたりするとげっし〜ずはどんどん育っていく。



また家に住んでいるげっし〜ずを「おてつだい」に派遣することもできる。「おてつだい」が成功すると、ご褒美のコインが手に入る仕組みだ。



「木のおうち」は水やりをして育て、部屋を増やすことも可能。

げっし〜ずには色々な種類や模様の仲間たちがいる。「すかうと」した仲間は、げっし〜ず図鑑に登録することができる。



★『げっし〜ずと木のおうち』の画像を見る



なお今回のアプリ情報発表を機に、『げっし〜ず』の公式ホームページも開設された。キャラクター情報などが掲載されており、より深く『げっし〜ず』を知ることができる。



(C)San X Co., Ltd. / NIPPON COLUMBIA CO.,