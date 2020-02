ヒプマイのライブビューイング開催！　-Division Rap Battle- 5th LIVE＠サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》

2020年3月28日(土)、29日(日)の埼玉県メットライフドームにて開催される「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 5th LIVE@サイタマ《SIX SHOTS TO THE DOME》」が、両日ともにライブビューイングが行われることが決定した。



今回のライブでは、サブタイトルがDAY1は『Playground』、DAY2は『Battleground』となり、2日間で異なる公演内容でラップバトルが繰り広げられる。



新たに誕生したオオサカ、ナゴヤ・ディビジョンを加えた全6ディビジョンの全キャストが集結し、ヒプノシスマイク史上最大規模で行われる2DAYSライブを、全国都道府県に加え、香港、台湾、韓国、タイ、シンガポールの映画館にお届けする。



見逃せない2日間のライブをリアルタイムで目撃しよう!



