キング・クルール、自ら脚本を手がけた「Alone, Omen 3」のMVを公開

キング・クルールが、2月21日に3rdアルバム『Man Alive!』をリリース。その第2弾リード・シングル「Alone, Omen 3」のミュージックビデオが公開された。



キング・クルールは英ロンドン出身のアーチー・マーシャルによるプロジェクト。国内外のメディアから高い評価を得た『The OOZ』(2017年)以来となる新作には、プロデュースおよびミキシングに前作から引き続きディリップ・ハリス(マウント・キンビー、サンズ・オブ・ケメット他)が参加しており、サックス奏者のイグナシオ・サルヴァドーレスらも続投している。



このたび公開された「Alone, Omen 3」のMVは、アーチーの親しい友人であるジョセリン・アンクイーテルが監督を務め、ビデオの脚本はアーチーとジョセリンが共同で行った。アーチーが友人やバンド仲間やコラボレーターたちに囲まれている様子が描写されており、「君は独りじゃない」というメッセージが後押しされている。







2月21日(金)にリリースされる『Man Alive!』の国内盤CDには、歌詞対訳と解説書、そしてボーナストラック4曲が封入。さらに、購入者特典としてタワーレコードではラバーキーホルダー、その他レコードショップでは海外制作のオリジナル・ステッカーがプレゼントされるとのこと。





<リリース情報>







King Krule

『Man Alive!』

発売日:2020年2月21日(金)

XL Recordings / Beat Records

XL1009CDJP ¥2,200+tax



収録曲:

01. Cellular

02. Supermarché

03. Stoned Again

04. Comet Face

05. The Dream

06. Perfecto Miserable

07. Alone, Omen 3

08. Slinky

09. Airport Antenatal Airplane

10. (Dont Let The Dragon) Draag On

11. Theme For The Cross

12. Underclass

13. Energy Fleets

14. Please Complete Thee

*Bonus Tracks for Japan*

15. Perfecto Miserable (Hey World! Version)

16. Alone, Omen 3 (Hey World! Version)

17. (Dont Let The Dragon) Draag On (Hey World! Version)

18. Energy Fleets (Hey World! Version)