THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの派生ユニット・MA55IVE THE RAMPAGE(マッシブザランペイジ)が本日2月6日に配信シングル「Determined」をリリースした。

MA55IVE THE RAMPAGEはLIKIYA、神谷健太、山本彰吾、浦川翔平、鈴木昂秀のパフォーマー5人で構成されたユニット。今回リリースされた「Determined」はTHE RAMPAGEが得意とするヒップホップの要素を色濃く感じられる1曲で、ファンから音源化が熱望されていた。なおMA55IVE THE RAMPAGEが音源をリリースするのはこれが初となる。