新田真剣佑によるThe Chainsmokersのオフィシャルカバーシングル「Closer(Tokyo Remix)feat. Mackenyu Arata」が本日2月6日に配信リリースされた。

「Closer(Tokyo Remix)feat. Mackenyu Arata」は、2月19日に発売となるThe Chainsmokersのアルバム「World War Joy」日本盤の収録曲。かねてより日本でのコラボ相手を探していたというThe Chainsmokersが、新田にオファーしたことにより今回のコラボが決定した。新田はレコーディングを振り返り、「(クローサーは)誰もが知っている曲で誰もが一度は聴いたことのある曲なので、それをどう歌えばいいんだろうということをとても考えました。今回1番を日本語で、2番を英語で歌わせて頂き、自分の中で(日本語と英語を)ミックスして歌うことが新しかったのですが、とても楽しませて頂きました。『クローサー』の新田真剣佑ヴァージョン、ぜひ楽しみにしていて下さい」とコメントしている。

The Chainsmokers「World War Joy」収録曲

01. The Reaper feat. Amy Shark

02. Family with Kygo

03. See The Way feat. Sabrina Claudio

04. P.S. I Hope You're Happy feat. blink-182

05. Push My Luck

06. Takeaway with Illenium feat. Lennon Stella

07. Call You Mine feat. Bebe Rexha

08. Do You Mean feat. Ty Dolla $ign & Bulow

09. Kills You Slowly

10. Who Do You Love feat. 5 Seconds of Summer

<日本盤ボーナストラック>

11. Closer(Tokyo Remix)feat. Mackenyu Arata

12. Takeaway(Sondr Remix)with Illenium feat. Lennon Stella

13. Push My Luck(Twinsick Remix)

14. Call You Mine(Keanu Silva Remix)

15. Who Do You Love(R3HAB Remix)

16. Family with Kygo(Lune Remix)※日本盤CDのみ収録