3月13日に東京・東京国際フォーラム ホールAで行われるスペースシャワーTV主催の「SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020」授賞式の追加出演者が発表された。

新たに出演が決まったのは、ライブアクトのGEZAN、ゲストのaiko、あいみょん、OKAMOTO'S、Suchmos、10-FEETの計6組。今後も出演者の追加が予定されている。

「SPACE SHOWER MUSIC AWARDS」は、スペースシャワーTVがさまざまな音楽コンテンツでその1年に功績を残したアーティストやクリエイターを表彰するアワード。サイトでは2月16日まで授賞式の観覧希望者を募集している。

SPACE SHOWER TV 30TH ANNIVERSARY SPACE SHOWER MUSIC AWARDS 2020

2020年3月13日(金)東京都 東京国際フォーラム ホールA

<出演者>

MC:ユースケ・サンタマリア / いとうせいこう / きゃりーぱみゅぱみゅ

LIVE:King Gnu / Creepy Nuts / GEZAN / SIRUP / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more

GUEST:aiko / あいみょん / OKAMOTO'S / Suchmos / 10-FEET / ONE OK ROCK / and more

SPECIAL MOVIE:Official髭男dism