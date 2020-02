新田真剣佑、ザ・チェインスモーカーズからの指名で「クローサー」をカバー

昨年のサマーソニックでの来日も記憶に新しいザ・チェインスモーカーズが、2月19日に待望のニューアルバム『ワールド・ウォー・ジョイ』をリリース。その日本盤ボーナストラックとして、LA出身の俳優・新田真剣佑が歌う公式カバー・シングル「クローサー (トーキョー・リミックス) feat. 新田真剣佑」が解禁となった。



通算3枚目となる今作『ワールド・ウォー・ジョイ』では、「フー・ドゥー・ユー・ラヴ feat. ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー」、「コール・ユー・マイン feat. ビービー・レクサ」、「テイクアウェイ feat. イレニアム&レノン・ステラ」、「ファミリー with カイゴ」など、2019年2月以降各界を代表する様々なアーティストとコラボしたヒット・ソングを網羅。日本盤ボーナス・トラックとして収録される「クローサー (トーキョー・リミックス)」は、かねてより日本でのコラボ相手を探していたというザ・チェインスモーカーズがLA出身の新田にオファーをしたことで実現したという。YouTubeでは同シングルのショート・ビデオも公開中だ。







ザ・チェインスモーカーズ史上初の全米シングル・チャート12週連続1位を記録した名曲「クローサー」を、新田が日本語×英語ミックスで歌った同シングルは、彼らにとって初の公式カバー・シングルであり、日本人アーティストとのコラボも今回が初となる。



今回のコラボについて新田は「誰もが知っている曲で誰もが一度は聴いたことのある曲なので、それをどう歌えばいいんだろうということをとても考えました。今回1番を日本語で、2番を英語で歌わせて頂き、自分の中で(日本語と英語を)ミックスして歌うことが新しかったのですが、とても楽しませて頂きました。「クローサー」の新田真剣佑ヴァージョン、ぜひ楽しみにしていて下さい」とコメントを寄せている。





<リリース情報>







ザ・チェインスモーカーズ

『ワールド・ウォー・ジョイ』

日本盤CD(全16曲)

2020年2月19日(水)発売

¥2,200+税/日本オリジナル・ジャケット仕様/ボーナス・トラック6曲追加曲



収録曲:

01. The Reaper feat. Amy Shark|ザ・リーパー feat. エイミー・シャーク

02. Family with Kygo|ファミリー with カイゴ

03. See The Way feat. Sabrina Claudio|シー・ザ・ウェイ feat. サブリナ・クラウディオ

04. P.S. I Hope Youre Happy feat. blink-182|P.S.アイ・ホープ・ユアー・ハッピー feat. ブリンク・182

05. Push My Luck|プッシュ・マイ・ラック

06. Takeaway with Illenium feat. Lennon Stella|テイクアウェイ with イレニアム feat. レノン・ステラ

07. Call You Mine feat. Bebe Rexha|コール・ユー・マイン feat. ビービー・レクサ

08. Do You Mean feat. Ty Dolla $ign & Bulow|ドゥー・ユー・ミーン feat. タイ・ダラー・サイン&ビューロウ

09. Kills You Slowly|キルズ・ユー・スローリー

10. Who Do You Love feat. 5 Seconds of Summer|フー・ドゥー・ユー・ラヴ feat. ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー

[日本盤ボーナストラック]

11. Closer (Tokyo Remix) feat. Mackenyu Arata|クローサー (トーキョー・リミックス) feat. 新田真剣佑

12. Takeaway (Sondr Remix) with Illenium feat. Lennon Stella|テイクアウェイ (サンダー・リミックス) with イレニアム feat. レノン・ステラ

13. Push My Luck (Twinsick Remix)|プッシュ・マイ・ラック (ツインシック・リミックス)

14. Call You Mine (Keanu Silva Remix)|コール・ユー・マイン (キアヌ・シルバ・リミックス)

15. Who Do You Love (R3HAB Remix)|フー・ドゥー・ユー・ラヴ (リハブ・リミックス) feat. ファイヴ・セカンズ・オブ・サマー

16. Family with Kygo (Lune Remix)|ファミリー with カイゴ (ルーン・リミックス) ※日本盤CDのみ収録