sumikaが選んだ2019年の年間ベスト

様々なアーティストに「2019年の年間ベスト」を答えてもらうRolling Stone Japanの特別企画。今回は2019年3月21日開催の「ツタロックフェス2020」の出演者達にフォーカスを当て、sumikaのメンバー4人によるセレクトをコメント付きで紹介。





片岡健太(Vo,Gt)



◎2019年のお気に入りアルバム



クルアンビン『全てが君に微笑む』



「ゆっくりアジア旅行に行きたいなあ」と思いつつ、2019年もバタバタしていて旅行には行けなかったので、このアルバムを聴きながらのんびりお風呂に入って、風呂上がりにタイビールを飲む。というのが2019年の癒しタイムでした。







◎2019年のお気に入りソング



ブラストラックス「Everything I Got feat. Anthony Flammia」



掛け算として素晴らしいと思います。コライトやフィーチャリングが日常的になって、分母が増えたからこそ、その質や純度が大切だなと思いながら音楽を聴く事が多かった気がします。







◎2019年を振り返って/2020年の展望



2019年は一度も風邪を引かなかったので、365日音楽を楽しめました。

「元気があれば何でもできる!」という名言がありますが、反対に「元気がないと何にもできない!」と、ちょっと体調悪いだけで何もやる気が起きなくなってしまうので、そういう時間がなるべく生まれないように、2020年も手洗いうがいをして、妄想想像即行動できる一年にしたいと思います。





荒井智之(Dr,Cho)



◎2019年のお気に入りアルバム



オーニソロジー『101』



2018年12月リリースの作品ですが、年末の慌ただしさに飲み込まれCDを購入できたのは2019年になってからでした。菊地成孔さんプロデュースということでとても楽しみにしていたのですが、期待以上の素晴らしい作品です。少し物憂げでスモーキーな歌声、癖になるメロディーとコード、心地よい緊張と緩和をもって絡む凄腕リズムセクション、魅力的なfeaturing、アルバムを通して楽しめます。







◎2019年のお気に入りソング



aiko「愛した日」



2019年3月にリリースされた、我らがaikoしゃま初の配信リリース作品。どれだけ名曲が出てくるんだろうと、心底感激します。個人的に配信された音楽を聴くということに慣れていなかったので、携帯のミュージックにはこの曲だけしか入っておらず、Bluetoothでスピーカーに繋ぐたびに必ずこの曲が自動で流れるという生活がしばらく続きました。



◎2019年を振り返って/2020年の展望



2019年は例年以上に時間が早く流れて本当にあっという間だった気がします。それだけ充実していたと思うし、得たものも沢山ありました。2020年はそのスピード感は大事にしつつ新たに得たものをしっかりと自分達の養分として、改めて自分達が表現したいもの、届けたいことをしっかりと確認していける年にしたいなと思っています。



黒田隼之介(Gt,Cho)



◎2019年のお気に入りアルバム



岩崎愛『TSUBOMI』



2018年にこの作品に出会ってから、今でもずっと事あるごとに聞いています。バンドの活動の中でいろんな音楽にチャレンジする機会が多くなって、いろんな音楽を積極的に聞く様になりました。その中で「自分が好きなもの」を見失わないために、考えが煮詰まった時に戻ってくる場所の目印の様な1枚です。歌があって言葉があって、それに寄り添う様に楽器の音が鳴って、そういう音楽が大好きな自分の事をちゃんと思い出させてくれる作品だと思っています。







◎2019年のお気に入りソング



岩崎愛「サクラサク」



上で書いた『TSUBOMI』というアルバムの中で一番好きな曲です。桜が咲く頃の、ウキウキした中に少し不安が混ざっていて、新しい一歩を踏み出す時の自分を自分で奮い立たせる様な感覚を、聞くたびに思い出させてくれます。桜の時期はもちろんの事、一年を通して大事に聞いている曲です。



◎2019年を振り返って/2020年の展望



結成してからずっとそうではあるのですが、目の前の事に熱中している間にすごい早さで時間が過ぎていった1年でした。熱中できる事がある事も、みんなであっという間だったと振り返れる事も、sumikaにとってすごく幸せな事だと思っているので、今年もみんなでバンドに夢中になれる1年だといいなぁと思っています。





小川貴之(Key,Cho)



◎2019年のお気に入りアルバム



TWICE『FANCY YOU』



TWICEを聴くようになったのは2018年に「YES or YES」がリリースされてからです。正確には「YES or YES」も聴いたのは2019年になってからでした。楽曲が持つメロディの凄まじい強さ、惹き込まれる作曲陣のトラックメイキング、そして各々が100%粒が立つメンバーの役割分担。完成されたトータルバランスに撃ち抜かれ、新譜が出ては聴くようになりました。



『FANCY YOU』は2019年リリースのEPでリード曲である「FANCY」は勿論、様々な色が収録されています。私は日頃ジムで運動することが多いのですが、このアルバムを流しながらかなりの距離を自転車マシン漕がせていただきました。とても心地の良いBPM。クールな一面も感じれる素敵な作品だと私は思います。







◎2019年のお気に入りソング



wacci「別の人の彼女になったよ」



2018年リリースの当楽曲。

路上ライブにてこの楽曲をカバーをしている方の動画がSNSで回ってきたのを見たのがこの楽曲との出会いです。

そこから音源は勿論、MUSIC VIDEOも何度も観させていただき、過去に大失恋をした経験を持つ友人にオススメをしたり、最終的にはカラオケで何度も熱唱するという所まで2019年は行かせていただきました。







◎2019年を振り返って/2020年の展望



2019年はとても良い一年でした。健康的に活動ができたこと、やりたい事がたっぷりとできたこと、忘れられない瞬間もツアーや各イベント、制作現場において残すことができました。

鍵盤や歌、楽曲制作において自分の武器と向き合う一年でもあったので、2019年はより自分の武器を研ぎ澄まして行こうと思います。

















「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」

2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間:開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



=出演者=

秋山黄色

ASIAN KUNG-FU GENERATION

THE ORAL CIGARETTES

King Gnu

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

FOMARE

PEDRO

MY FIRST STORY

マカロニえんぴつ



チケット情報:

最終抽選受付【1月31日(金)18:00〜2月11日23:59】

専用URL: https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限:お1人様4枚まで

※ご利用には「e+(イープラス)」への会員登録が必要となります(入会金・年会費は必要ありません)

※予定枚数に達し次第終了となります。



TSUTAYAプレミアムをご利用中の方で、ツタロックフェス2020に参加される方は、イベント当日使える「ドリンクチケット3杯分」をプレゼント!

※ドリンクチケットはイベント当日に会場にてサービス利用確認のうえ、お渡しさせていただきます。

一部店舗で1ヶ月無料実施中!TSUTAYAプレミアム登録はこちらから

http://tsutaya.jp/p_tsutarock/

※ツタロックフェス2020当日に会場で新規でお申込みいただいた方も対象となります。



イベント公式ホームページ:http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/