米国の人種間分断、ハーフタイムショーでラテン系歌姫が出演した理由

第54回スーパーボウルのハーフタイムショーに出演したジェニファー・ロペスとシャキーラ。世界で最も有名なラテンミュージックの二人の歌姫は、堂々たるパフォーマンスでアングロサクソン系米国人とヒスパニック(中南米系)を魅了し、現在のアメリカにはびこる「人種の分断」に立ち向かった。



今年のスーパーボウルLIVハーフタイムショーのヘッドライナーを飾ったのは、ひとりではなく、ふたりの歌姫だった。これ以上の興奮なんてあり得ない。南米コロンビアのバランキージャが生んだラテン系ロック&ポップクイーンのシャキーラと、カリブ海のプエルトリコと米ニューヨーク州ブロンクスをルーツに持つスーパースターのジェニファー・ロペスが米現地時間2月2日の夜、フロリダ州マイアミのハードロック・スタジアムに降り立ち、”忘れられそうにない”パフォーマンスを披露した。



「ラティーナ(ラテン系女性)である私たちふたりがスーパーボウルのハーフタイムショーのヘッドライナーを務めるのはとっても意義のあることだと思う」とロペスは米ロサンゼルス・タイムズ紙に語った。「いまのトランプが支配するアメリカでは特にね」



ロペスのコメントにも関わらず、スーパーボウルのハーフタイムショーの数カ月前から歌姫たちのファンとアンチは、ふたりがNFL主催イベントへの参加に同意したことを非難した。彼らは、サンフランシスコ・フォーティナイナーズの元クォーターバック、コリン・キャパニック(2016年に黒人に対する人種差別に抗議し、米国国歌の斉唱時に起立を拒んで膝をついたことで有名)の強制的な退団を引き合いに出し、リアーナやカーディ・Bをはじめとする一部の黒人アーティストがハーフタイムショーへの出演を熱望されていたにも関わらずオファーを断ったことに言及した。表現の自由を行使したせいでキャパニックがいまも試合に出られないなか、NFLのハーフタイムショーに出演するなんて、自分だけがピケラインを突破する裏切り行為のようだ、というのが一部の批判者の言い分である。



いまやエンターテイメント業界の大御所となったラッパーのジェイ・Zは、キャパニックへの支持を表明し、NFLをボイコットした人物のひとりだ。だが、それも2019年までのこと。同年、NFLはイメージアップを目的にジェイ・Zが設立したエンターテイメント会社、ロック・ネイションにパートナーシップを持ちかけ、マイアミで行われるスーパーボウルのハーフタイムショーのために多彩なアーティストを揃えてほしいと依頼した。社会正義のために闘う草の根運動家への1億ドル(およそ110億円)の補助金を約束した”インスパイア・チェンジ”というNFLイニシアチブとの相乗効果もあり、ジェイ・ZはNFLの提案を受けるに値する挑戦と判断した。イベントの開催場所であるマイアミの70%を占めるヒスパニック住民に敬意を表し、ジェイ・ZはJ. Loことジェニファー・ロペスとシャキーラというもっとも有名なラティーナを直ちに起用したのだった。



インターネットでは、ラテン系と非ラテン系の言葉の小競り合いがスーパーボウル当日まで続いた(「白人の価値観を受け入れたふたりのラティーナが黒人コミュニティの仲間として立ち上がり、スーパーボウルでのパフォーマンスを断ったとしたら、ラテン系コミュニティにとってこれ以上パワフルな瞬間はない」と2019年に作家・パフォーマーのメラニア・ルイーザ・マルテがラテン系メディアRemezclaに投稿した)。キャパニックが所属していたサンフランシスコ・フォーティナイナーズが今年最大のフットボール試合でカンザスシティ・チーフスと対戦するなか、インターネットでは、キャパニック不在を嘆く声が絶えなかった。多くの人は、ラテン系コミュニティの代弁者の増加を享受することは、黒人コミュニティに対する裏切り行為だと感じたのだ。こうした緊張感は、とりわけ黒人ラテン系コミュニティにおいて強く感じられた。今回のインクルーシブなハーフタイムショーは、黒人活動家を黙らせるためのシニカルな手段だったのだろうか? それとも、米国の社会的変革を実現するためのきっかけとなるのだろうか? ハーフタイムショーが続くにつれて、筆者はますます頭を抱えた。というのも、どちらの問いに対しても答えはシンプルに「イエス」なのだから。



米国のポップカルチャーという観点から見ると、今年のハーフタイムショーは間違いなく、ラテン系米国人にとって重大な転機となる瞬間だった。シャキーラとジェニファー・ロペスが髪をブロンドに変え、米音楽シーンのメインストリームにおける英語とスペイン語のバイリンガルラテンポップの需要増加に貢献してからおよそ20年が経ったいま、スーパーボウルデビューによってふたりは自らの出発点に戻ったのだ。それに加え、J・バルヴィンやバッド・バニーといった新世代のラテン系ギャングスタ・ラッパーを起用したのは見事な判断だった。ともに近年のグラミー賞にノミネートされた経歴を持つJ・バルヴィンとバッド・バニーは、今日もっとも多作なヒットメーカーのふたりなのだから。今年のハーフタイムショーの重要性を理解していたのか、両者は授賞式には参加せず、道を切り開いてくれたふたりの女性たちと週末は極秘でマイアミでのリハーサルに励んでいたのかもしれない(だが、ハーフタイムショーのヘッドライナーを初めて務めたラティーナはシャキーラでもロペスでもないことを指摘しておかなければならない。記念すべきその人物は、1992年にミネソタ州ミネアポリスで極寒のなか「オン・ユア・フィート!」を歌ったキューバ生まれの米国人、グロリア・エステファンだ)。





スペイン語圏のポップミュージックシーンからの移行方法をもっとも良く理解しているのはシャキーラだ。今年のハーフタイムショー当日、コロンビア出身のシンガーは戦略的に自身のファン層である英語圏音楽リスナーのためにヒット曲を次々と披露した。ライブは2009年のディスコナンバー「シー・ウルフ」で幕を開け、続く2014年のロックナンバー「エンパイア」ではクリスタルをちりばめたギブソンのファイアーバードを輝かせながら見事なギタープレイを見せつけた。さらにライブは、オーケストラとともにレッド・ツェッペリンの「カシミール」のカバーへと続き、本名シャキーラ・メバラク・リッポールであるシンガーは、ロープを操りながら、1998年の中東ラテンハウスヒット「Ojos Asi」を父方のレバノンのルーツを堂々と掲げるように歌い、ベリーダンスまで披露した(会場のどこかのボックス席でメディア王ルパート・マードックの心拍数が急上昇していたことだろう)。



シャキーラのきらびやかなダンスは、2001年の「Whenever, Wherever」のレゲトンリミックバージョンによってストップ。1万3000個ものスワロフスキークリスタルをまとったプエルトリコ出身のシンガー、バッド・バニーが自身のバイリンガルヒット「I Like It」を披露するため、ステージに登場したのだ(オリジナルバージョンと異なり、カーディ・BとJ・バルヴィンは不在)。バッド・バニーとシャキーラはスペイン語の大ヒット「Chantaje」のサルサリミックスバージョンを続けて披露し、バッド・バニーが自身のシングル「Callaíta」のフレーズを挟んだ。



2005年のスーパーヒット「ヒップス・ドント・ライ〜オシリは嘘をつかない」で数多くのオーディエンスを魅了すると、シャキーラは観客席にダイブし、再び90年代に戻ってアルバム『¿Dónde Están los Ladrones?』のお馴染みの楽曲をオーディエンスに支えられながら悠々と歌った。ステージに戻ったシャキーラは、ザグルータ(インターネットミームが爆発的に増加中)というアラブふうの感情表現で喜びを爆発させ、アフロ・コロンビアン系ダンスグループとサルサのダンスカンパニー、スウィング・ラティーノとともにパフォーマンスを終えた。唯一の黒人パフォーマーとして、彼らは米国のオーディエンスにチャンペタやマパレといったコロンビア沿岸部の数多くの伝統的な民族舞踊のルーツがアフリカであることを教えてくれた。



ここからは「ジェニー・フロム・ザ・ブロック」だ。現代版キング・コングのような摩天楼から姿を変えたストリップダンスのポールの上で、惜しくもオスカーを逃した映画『ハスラーズ』へのオマージュのようにジェニファー・ロペスが登場した。ブラックレザーのジャンプスーツに身を包んだロペスは「エイント・イット・ファニー」、「ゲット・ライト」、「Waiting For Tonight」といったいまも人気のメガヒットを肌色のボンデージギアを着てセクシーに踊るダンサーとともに連発。ハーフタイムショーをボイコットしたものの、会場の最上階の座席では『ハスラーズ』の共演者でもあるカーディ・Bがロペスの参加を支持するように「私がお金持ちになったからって騙されないで/だって私はいまもブロックのカーディ……ニューヨークのブロンクス生まれなんだから!」と一緒に歌っていた。



続いてはにかむようにセンターステージに登場したJ・バルヴィンは、ロペスのシングル「Booty」と「El Anillo」を織り交ぜながらメジャー・レイザープロデュースの「Que Calor」に歌った。その後、バルヴィンは初めて1位を獲得したヒット曲「Mi Gente」を熱唱。オリジナルバージョンのようにウィリー・ウィリアムとビヨンセがいたら、もっと華やかなパフォーマンスになったことだろう。それでも、ロペスは2001年のアンセム的シングル「ラヴ・ドント・コスト・ア・シング」と「On the Floor」でオーディエンスをさらなる熱狂に導く(ピットブルもいるよね? と気づいた人のために言っておこう。キューバ系アメリカ人のMCは、試合前のパフォーマンスに参加していたのだ)。



チルドレンズ・ヴォイス・コーラスをバックに、ロペスと元夫マーク・アンソニーの11歳の愛娘エメ・マルベリ・ムニスの巧みなパフォーマンスによってロペスの1999年のサルサナンバー「Lets Get Loud」が続いて披露された。一見、おりのようなデザインのセット——観る人をぞっとさせる効果はあった——で歌う子供たちの姿は、いまもおりに閉じ込められた状態で暮らす、多くの亡命希望者を象徴しているのだ。「あなたの人生を生きたいなら/無駄にしないように精一杯生きて」とエメは歌う。エメのそばでシャキーラは見事なドラムプレイを披露していた。





エメがブルース・スプリングスティーンの反逆者のアンセム「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」を歌いだすと、米国国旗を彷彿とさせる羽のマントをまとったロペスがステージに再登場。マントの下からプエルトリコの国旗をのぞかせ、スペイン植民地という歴史があってもプエルトリコがいまも米国の一部であることをオーディエンスに知らしめた。ロペスの行動は、とどまるところを知らない気候危機被害をもっとも強く受け、トランプ政権とプエルトリコ知事のワンダ・バスケス・ガルセドの甚だしい怠慢に苦しむ一部のプエルトリコの人々の心に響いた。



「ラティーノのみんな! 一緒に騒ごう!」とロペスは声を上げた。



グランドフィナーレでロペスとシャキーラは、スタジアムにふさわしく、カメルーンのバンド、ゴールデン・サウンズの楽曲を米国向にアレンジした2010 FIFAワールドカップのアンセム「Waka Waka (This Time for Africa)」を披露した。終盤のチャンペタと元気いっぱいの腰振りダンスを終えると、歌姫たちは勝利を祝して真心こもった大きなハグを交わした。ハーフタイムショーが終わる頃には、フロリダ州元知事で現在は共和党の大統領候補者であるジェブ・ブッシュが珍しくもTwitterで「史上最高のスーパーボウルハーフタイムショー」と絶賛した。



だが、スーパーボウルはいつの時代も米国の人種をめぐる緊張感がかき立てられ、フィールドからテレビ画面に映し出される現代の円形闘技場コロシアムであることに変わりはない。カンザスシティ・チーフスファンが、先住民族がおのを振り下ろすしぐさをモチーフにした”トマホーク・チョップ”は、米国中で起きている先住民族の大量虐殺を軽視する何よりの証拠だ。トランプ支持者としてもてはやされたNFL選手もいれば、警察暴力に抗議して退団を強いられた選手もいる。結局のところ、私たちはもはや何を言われても驚かなくなってしまった。スーパーボウルには、ビル・オライリー、タッカー・カールソン、ローラ・イングラムといった、自らが司会やコメンテーターを務める番組を使って平然と偏見を煽る批評家連中のキャリアを支援しているのと同じ企業が関わっているのだ。成長の可能性がほぼ毎回踏みにじられるようなこの状況で、どれだけの改革が望めるというのだ?



実際、今回の試合は米国分断をさらに悪化させた。その一方、15分というわずかな時間に何百万人もの視線がラティーナたちに注がれていた、という事実を見くびることはできない。それもただのラティーナではない。声を大にするラティーナだ。母であると同時に女性としてのセクシャリティを自信満々に受け止め、移民虐待に反対し、ラテンアメリカの人種と文化の多彩さをアングロサクソン系米国人に教えてくれる女性たちだ。とりわけ彼女たちのような存在は、まだメディアでは十分に注目されていない。だが、いつかはジェンダー、人種、階級、市民権を超えて人々がありのままの姿で受け入れられる時代が来ることを願いたい。こうした使命は——その使命を自ら選び、守ると決めたなら——NFLのハーフタイムショーをきっかけに始まるのでもなければ、決してそこで終わってしまってはいけないのだ。







スーパーボウルLIVハーフタイムショーのセットリスト

「シー・ウルフ」(シャキーラ)

「エンパイア」(シャキーラ)

間奏:「Ojos Asi」&レッド・ツェッペリン「カシミール」リミックスバージョン(シャキーラ)

「Whenever, Wherever」(シャキーラ)

「I Like It」(シャキーラ&バッド・バニー)

「Chantaje」&「Callaíta」リミックスバージョン(シャキーラ&バッド・バニー)

「ヒップス・ドント・ライ〜オシリは嘘をつかない」(シャキーラ)

「ジェニー・フロム・ザ・ブロック」(ジェニファー・ロペス)

「エイント・イット・ファニー」(ジェニファー・ロペス)

「ゲット・ライト」(ジェニファー・ロペス)

「Waiting for Tonight」(ジェニファー・ロペス)

「Booty」、「El Anillo」、「Que Calor」リミックスバージョン(ジェニファー・ロペス&J・バルヴィン)

「Mi Gente」(ジェニファー・ロペス&J・バルヴィン)

「On the Floor」(ジェニファー・ロペス)

「Lets Get Loud」(ジェニファー・ロペス、エメ・マルベリ・ムニス&チルドレンズ・ヴォイス・コーラス、シャキーラ[ドラム])

「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」(エメ・マルベリ・ムニス)

「Waka Waka (This Time for Africa)」(シャキーラ&ジェニファー・ロペス)