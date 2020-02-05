サンダーキャットが来日決定、最新アルバムを携え4月に東名阪ツアー

サンダーキャットが3年振りのニューアルバム『It Is What It Is』発表直後という格好のタイミングで、東京・大阪・名古屋を回るジャパン・ツアーを開催することが決定した。
水面から顔をつき出したジャケ写でも話題をさらった前作『Drunk』から3年。4月3日にリリースされるニューアルバム『It Is What It Is』には、チャイルディッシュ・ガンビーノ、スティーヴ・レイシー、スティーヴ・アーリントン、カマシ・ワシントン、リル・B、タイ・ダラー・サイン、バッドバッドノットグッド、ルイス・コール、ザック・フォックスなど豪華アーティストが集結。ベースプレイ、ソングライティング、美しい歌声もさらなる磨きがかかっている。
今回の来日ツアーは、デニス・ハム（key）とジャスティン・ブラウン（Dr）によるトリオ編成で回るという。ソールドアウト必至の3公演となりそうだ。
THUNDERCAT JAPAN TOUR 2020
2020年4月21日（火）大阪・BIGCAT
2020年4月22日（水）名古屋・NAGOYA CLUB QUATTRO
2020年4月23日（木）東京・THE GARDEN HALL
料金：前売り6,800円＋1D
OPEN 18:00 / START 19:00
Thundercat
『It Is What It Is』
レーベル：BEAT RECORDS / BRAINFEEDER
発売日：2020年4月3日（金）
国内盤CD BRC-631 ￥2,200＋税
国内盤特典：ボーナストラック追加収録 / 解説書・歌詞対訳封入
収録曲：
1. Lost In Space / Great Scott / 22-26
2. Innerstellar Love
3. I Love Louis Cole (feat. Louis Cole)
4. Black Qualls (feat. Steve Lacy, Steve Arrington, & Childish Gambino)
5. Miguels Happy Dance
6. How Sway
7. Funny Thing
8. Overseas (feat. Zack Fox)
9. Dragonball Durag
10. How I Feel
11. King Of The Hill
12. Unrequited Love
13. Fair Chance (feat. Ty Dolla $ign & Lil B)
14. Existential Dread
15. It Is What It Is
16. Bye For Now (feat. Michael McDonald) *Japanese Bonus Track
サンダーキャットが3年振りのニューアルバム『It Is What It Is』発表直後という格好のタイミングで、東京・大阪・名古屋を回るジャパン・ツアーを開催することが決定した。
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