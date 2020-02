サンダーキャットが来日決定、最新アルバムを携え4月に東名阪ツアー

サンダーキャットが3年振りのニューアルバム『It Is What It Is』発表直後という格好のタイミングで、東京・大阪・名古屋を回るジャパン・ツアーを開催することが決定した。



水面から顔をつき出したジャケ写でも話題をさらった前作『Drunk』から3年。4月3日にリリースされるニューアルバム『It Is What It Is』には、チャイルディッシュ・ガンビーノ、スティーヴ・レイシー、スティーヴ・アーリントン、カマシ・ワシントン、リル・B、タイ・ダラー・サイン、バッドバッドノットグッド、ルイス・コール、ザック・フォックスなど豪華アーティストが集結。ベースプレイ、ソングライティング、美しい歌声もさらなる磨きがかかっている。



今回の来日ツアーは、デニス・ハム(key)とジャスティン・ブラウン(Dr)によるトリオ編成で回るという。ソールドアウト必至の3公演となりそうだ。













THUNDERCAT JAPAN TOUR 2020

2020年4月21日(火)大阪・BIGCAT

2020年4月22日(水)名古屋・NAGOYA CLUB QUATTRO

2020年4月23日(木)東京・THE GARDEN HALL

料金:前売り6,800円+1D

OPEN 18:00 / START 19:00









Thundercat

『It Is What It Is』

レーベル:BEAT RECORDS / BRAINFEEDER

発売日:2020年4月3日(金)

国内盤CD BRC-631 ¥2,200+税

国内盤特典:ボーナストラック追加収録 / 解説書・歌詞対訳封入



収録曲:

1. Lost In Space / Great Scott / 22-26

2. Innerstellar Love

3. I Love Louis Cole (feat. Louis Cole)

4. Black Qualls (feat. Steve Lacy, Steve Arrington, & Childish Gambino)

5. Miguels Happy Dance

6. How Sway

7. Funny Thing

8. Overseas (feat. Zack Fox)

9. Dragonball Durag

10. How I Feel

11. King Of The Hill

12. Unrequited Love

13. Fair Chance (feat. Ty Dolla $ign & Lil B)

14. Existential Dread

15. It Is What It Is

16. Bye For Now (feat. Michael McDonald) *Japanese Bonus Track