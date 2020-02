ド迫力！ 『滅尽龍 ネルギガンテ』の超大型ヘッドモデルが予約開始！

CoolPropsは同社の新ラインナップCoolProps digitalより、新規商品『MONSTER HUNTER 15th/NERGIGANTE 1:6 HEAD HIGH RESOLUTION MODEL』の予約を開始した。



2004年に第1作が発売されて以来、世界中でファンを魅了するヒット作となった『モンスターハンター』シリーズ。2018年に最新作『モンスターハンター:ワールド』が発売、翌年には大型拡張コンテンツ『モンスターハンターワールド:アイスボーン』が発売され、歴戦のプレイヤーたちは新たな狩猟生活をスタートさせている。



この度、『モンスターハンター』シリーズ15周年を記念して発売する、『モンスターハンター:ワールド』のメインモンスター「滅尽龍 ネルギガンテ」の”1/6スケール超大型ヘッドモデル”がいよいよ2020年2月4日より予約開始! 商品のお届けは2021年春予定となっている。



超ハイクオリティで迫力のあるヘッドモデルはもちろん、ゲーム内の登場ステージをイメージした台座も必見。



いまだかつてない、超ハイクオリティで大迫力のヘッドモデルを堪能しよう!



(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.