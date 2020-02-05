忌野清志郎、デビュー50周年記念企画アルバムのジャケ写公開

RCサクセションの全21枚のシングルA/B面が最新リマスタリングで収録された2020年3月5日発売のアルバム『オール・タイム・シングル・コレクション』のジャケット写真とCDパッケージ展開写真が公開された。
RCサクセションは1970年3月5日にデビュー。今作はデビュー50周年記念で、RCサクセションの音楽に触れるロック・アーカイブス記念作品となっている。パッケージは、デビュー時のメンバー3名の写真と後に5名となった写真がそれぞれ3枚のディスクのインナー・ジャケットとしてデザインされ、ファンの間ではお馴染み高橋ROCK ME BABY氏による全曲解説掲載のブックレットと共にケースに収納されている。今年はデビュー50周年企画として、今後も様々なトピックスを打ち出していくとのこと。
＜リリース情報＞
RCサクセション
『COMPLETE EPLP ～ALL TIME SINGLE COLLECTION～』
発売日：2020年3月5日（木）
価格：3500円（税抜）
仕様：CD3枚組
＝収録内容＝
[DISC-1]
1. 宝くじは買わない 1970.03.05 1st Single EMI
2. どろだらけの海 1970.03.05 1st Single c/w EMI
3. 涙でいっぱい 1970.12.05 2nd Single EMI
4. イエスタディをうたって 1970.12.05 2nd Single c/w EMI
5. ぼくの好きな先生 1972.02.05 3rd Single EMI
6. 国立市中区3-1（返事をおくれよ） 1972.02.05 3rd Single c/w EMI
7. キミかわいいね 1972.07.05 4th Single EMI
8. あの歌が想い出せない 1972.07.05 4th Single c/w EMI
9. 三番目に大事なもの 1972.12.20 5th Single EMI
10. けむり 1972.12.20 5th Single c/w EMI
11. スローバラード 1976.01.21 6th Single Polydor
12. やさしさ 1976.01.21 6th Single c/w Polydor
13. わかってもらえるさ 1976.10.11 7th Single Kitty
14. よごれた顔でこんにちは 1976.10.11 7th Single c/w Kitty
[DISC-2]
1. ステップ! 1979.07.21 8th Single Kitty
2. 上を向いて歩こう 1979.07.21 8th Single c/w Kitty
3. 雨あがりの夜空に 1980.01.21 9th Single Kitty
4. 君が僕を知ってる 1980.01.21 9th Single c/w Kitty
5. ボスしけてるぜ 1980.05.21 10th Single Kitty
6. キモちE 1980.05.21 10th Single c/w Kitty
7. トランジスタ・ラジオ 1980.10.28 11th Single Kitty
8. たとえばこんなラヴソング 1980.10.28 11th Single c/w Kitty
9. SUMMER TOUR 1982.06.23 12th Single LONDON
10. ノイローゼ・ダンシング（CHABOは不眠症）1982.06.23 12th Single c/w LONDON
11. つ・き・あ・い・た・い 1982.12.15 13th Single LONDON
12. 窓の外は雪 1982.12.15 13th Single c/w LONDON
13. Oh! Baby 1983.06.01 14th Single LONDON
14. ダンスパーティー 1983.06.01 14th Single c/w LONDON
15. ベイビー!逃げるんだ。 1983.11.07 15th Single LONDON
16. おはようダーリン 1983.11.07 15th Single c/w LONDON
[DISC-3]
1. 不思議 1984.07.21 16th Single EMI
2. 甘いシル 1984.07.21 16th Single c/w EMI
3. すべてはALRIGHT（YA BABY） 1985.04.21 17thSingle EMI
4. 春うらら1985.04.21 17thSingle c/w EMI
5. スカイ・パイロット1985.11.21 18thSingle EMI
6. LONELY NIGHT （NEVER NEVER） 1985.11.21 18thSingle c/w EMI
7. NAUGHTY BOY 1988.03.25 19th Single EMI
8. DIGITAL REVERB CHILD 1988.03.25 19th Single c/w EMI
9. ラヴ・ミー・テンダー 1988.08.15 20th Single Kitty
10. サマータイム・ブルース 1988.08.15 20th Single c/w Kitty
11. I LIKE YOU 1990.09.05 21th Single EMI
12. 忠実な犬 1990.09.05 21th Single c/w EMI
＜番組情報＞
BSフジ
『輝き続ける キヨシロー』
2020年2月16日（日）
時間：18:00～19:55
出演者：
＜Special Talk Session＞泉谷しげる、いとうせいこう、大竹しのぶ、木村拓哉、武田真治（五十音順）
＜BEST OF KIYOSHIRO PHOTO＞ 有賀幹夫、井出情児、鋤田正義、三浦憲治（五十音順）
番組公式サイト：www.bsfuji.tv/imawanokiyoshiro/index.html#SP01
RCサクセション ユニバーサル ミュージックサイト：https://www.universal-music.co.jp/rc-succession/
RCサクセションの全21枚のシングルA/B面が最新リマスタリングで収録された2020年3月5日発売のアルバム『オール・タイム・シングル・コレクション』のジャケット写真とCDパッケージ展開写真が公開された。
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