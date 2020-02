忌野清志郎、デビュー50周年記念企画アルバムのジャケ写公開

RCサクセションの全21枚のシングルA/B面が最新リマスタリングで収録された2020年3月5日発売のアルバム『オール・タイム・シングル・コレクション』のジャケット写真とCDパッケージ展開写真が公開された。



RCサクセションは1970年3月5日にデビュー。今作はデビュー50周年記念で、RCサクセションの音楽に触れるロック・アーカイブス記念作品となっている。パッケージは、デビュー時のメンバー3名の写真と後に5名となった写真がそれぞれ3枚のディスクのインナー・ジャケットとしてデザインされ、ファンの間ではお馴染み高橋ROCK ME BABY氏による全曲解説掲載のブックレットと共にケースに収納されている。今年はデビュー50周年企画として、今後も様々なトピックスを打ち出していくとのこと。





<リリース情報>







RCサクセション

『COMPLETE EPLP ~ALL TIME SINGLE COLLECTION~』



発売日:2020年3月5日(木)

価格:3500円(税抜)

仕様:CD3枚組



=収録内容=

[DISC-1]

1. 宝くじは買わない 1970.03.05 1st Single EMI

2. どろだらけの海 1970.03.05 1st Single c/w EMI

3. 涙でいっぱい 1970.12.05 2nd Single EMI

4. イエスタディをうたって 1970.12.05 2nd Single c/w EMI

5. ぼくの好きな先生 1972.02.05 3rd Single EMI

6. 国立市中区3-1(返事をおくれよ) 1972.02.05 3rd Single c/w EMI

7. キミかわいいね 1972.07.05 4th Single EMI

8. あの歌が想い出せない 1972.07.05 4th Single c/w EMI

9. 三番目に大事なもの 1972.12.20 5th Single EMI

10. けむり 1972.12.20 5th Single c/w EMI

11. スローバラード 1976.01.21 6th Single Polydor

12. やさしさ 1976.01.21 6th Single c/w Polydor

13. わかってもらえるさ 1976.10.11 7th Single Kitty

14. よごれた顔でこんにちは 1976.10.11 7th Single c/w Kitty



[DISC-2]

1. ステップ! 1979.07.21 8th Single Kitty

2. 上を向いて歩こう 1979.07.21 8th Single c/w Kitty

3. 雨あがりの夜空に 1980.01.21 9th Single Kitty

4. 君が僕を知ってる 1980.01.21 9th Single c/w Kitty

5. ボスしけてるぜ 1980.05.21 10th Single Kitty

6. キモちE 1980.05.21 10th Single c/w Kitty

7. トランジスタ・ラジオ 1980.10.28 11th Single Kitty

8. たとえばこんなラヴソング 1980.10.28 11th Single c/w Kitty

9. SUMMER TOUR 1982.06.23 12th Single LONDON

10. ノイローゼ・ダンシング(CHABOは不眠症)1982.06.23 12th Single c/w LONDON

11. つ・き・あ・い・た・い 1982.12.15 13th Single LONDON

12. 窓の外は雪 1982.12.15 13th Single c/w LONDON

13. Oh! Baby 1983.06.01 14th Single LONDON

14. ダンスパーティー 1983.06.01 14th Single c/w LONDON

15. ベイビー!逃げるんだ。 1983.11.07 15th Single LONDON

16. おはようダーリン 1983.11.07 15th Single c/w LONDON



[DISC-3]

1. 不思議 1984.07.21 16th Single EMI

2. 甘いシル 1984.07.21 16th Single c/w EMI

3. すべてはALRIGHT(YA BABY) 1985.04.21 17thSingle EMI

4. 春うらら1985.04.21 17thSingle c/w EMI

5. スカイ・パイロット1985.11.21 18thSingle EMI

6. LONELY NIGHT (NEVER NEVER) 1985.11.21 18thSingle c/w EMI

7. NAUGHTY BOY 1988.03.25 19th Single EMI

8. DIGITAL REVERB CHILD 1988.03.25 19th Single c/w EMI

9. ラヴ・ミー・テンダー 1988.08.15 20th Single Kitty

10. サマータイム・ブルース 1988.08.15 20th Single c/w Kitty

11. I LIKE YOU 1990.09.05 21th Single EMI

12. 忠実な犬 1990.09.05 21th Single c/w EMI



<番組情報>



BSフジ

『輝き続ける キヨシロー』



2020年2月16日(日)

時間:18:00~19:55

出演者:

<Special Talk Session>泉谷しげる、いとうせいこう、大竹しのぶ、木村拓哉、武田真治(五十音順)

<BEST OF KIYOSHIRO PHOTO> 有賀幹夫、井出情児、鋤田正義、三浦憲治(五十音順)



番組公式サイト:www.bsfuji.tv/imawanokiyoshiro/index.html#SP01

RCサクセション ユニバーサル ミュージックサイト:https://www.universal-music.co.jp/rc-succession/