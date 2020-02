宮本浩次が3月4日にリリースする1stソロアルバム「宮本、独歩。」のジャケットデザインが公開された。

本作のジャケットは、写真家で映像作家の奥山由之が撮影を担当。宮本の躍動感あふれるモノクロ写真に「独歩。」という赤い文字が踊るデザインとなっている。

またアルバムの全収録曲も公開された。椎名林檎とコラボレーションした「獣ゆく細道」、東京スカパラダイスオーケストラとのコラボ曲「明日以外すべて燃やせ」、高橋一生への提供曲「きみに会いたい -Dance with you-」のセルフカバー、ドラマやCMのタイアップ曲など、全12曲が収められる。収録曲のうち、テレビ朝日系ドラマ「ケイジとケンジ 所轄と地検の24時」としてオンエア中の「ハレルヤ」が、2月13日より先行配信されることも決定した。

宮本浩次「宮本、独歩。」収録曲

01. ハレルヤ

02. 冬の花

03. 夜明けのうた

04. きみに会いたい -Dance with you-

05. Do you remember?

06. 獣ゆく細道 / 椎名林檎と宮本浩次

07. going my way

08. Fight! Fight! Fight!

09. 解き放て、我らが新時代

10. 明日以外すべて燃やせ feat. 宮本浩次 / 東京スカパラダイスオーケストラ

11. 旅に出ようぜbaby

12. 昇る太陽