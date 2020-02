プー・ルイ(ex. BiS、BILLIE IDLE)が3月13日に東京・渋谷Star Loungeでワンマンライブ「プー・ルイ LAST DANCEII」を開催することが決定した。

プー・ルイは松隈ケンタ(Buzz72+、SCRAMBLES)、WACK代表・渡辺淳之介とタッグを組み、3月11日にソロアルバム「みんなのプー・ルイII」を発売。ワンマンライブはこのアルバムのリリースを記念して行われるもので、渋谷Star Loungeはプー・ルイが2010年12月にソロ活動を休止する直前にワンマンライブ「ラストダンス」を実施した会場となっている。チケットの先行販売はWACK FAMiLY CLUBにて明日2月5日にスタート。オフィシャルサイトでのチケット先行抽選予約申し込み期間は2月13日から17日まで、一般販売は2月22日開始となる。

また「みんなのプー・ルイII」のアートワーク、新たなアーティスト写真が発表された。CD2枚組となるこのアルバムにはDISC 1に8曲の新曲、DISC 2に2010年6月発表のミニアルバム「みんなのプー・ルイ」収録曲の再録バージョンが収録される。SoundCloudではアルバムから「いりーがる」「KEY ASK」という新曲が無料公開された。毎週2曲ずつ収録曲が無料で公開される予定なので気になる人はチェックをお忘れなく。

プー・ルイ LAST DANCEII

2020年3月13日(金)東京都 渋谷Star Lounge

プー・ルイ「みんなのプー・ルイII」収録曲

DISC 1

01. I'm in love

02. zuruzuru

03. 普通の恋愛

04. GiRLS WAR

05. いりーがる

06. スレチガイ

07. KEY ASK

08. NONONO

DISC 2

01. I'm coming!!

02. You too

03. Story

04. れーぞんでーとる

05. Give me pain

06. WHY?

07. 限られた時間の中で☆

08. One day