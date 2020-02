『モンスターハンター』15周年記念イベント、横浜「アソビル」で本日2月4日（火）開幕！

大日本印刷株式会社と株式会社カプコン、株式会社ネイキッドは、カプコンの人気ゲームシリーズ『モンスターハンター』15周年イベント『DNP Produce MONSTER HUNTER × NAKED 「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -』を、横浜駅みなみ東口直通の複合型体験エンターテインメントビル「アソビル」で、本日2020年2月4日(火)~3月1日(日)まで開催する。



『「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -』は、モンスターハンター15周年を記念して開催する期間限定の体感型イベント。2019年10月〜11月に13日間限定で秋葉原にて開催されたが、今回は横浜「アソビル」にてさらにパワーアップしての開催となる。



好評だった体感エリアと展示エリアにはコンテンツを追加し、『モンスターハンター』ファンにとってはさらに満足度の高い企画となっている。会場ならではの新要素として、アソビルとの連動企画も用意されている。



■体感エリア



『モンスターハンター』シリーズに登場するフィールドをイメージした森・砂漠・火山・海・雪山の5つのフィールドを、クリエイティブカンパニーネイキッドが、美術造作・映像・プロジェクションマッピングなどのさまざまな手法を駆使して会場に再現。来場者はゲームの世界観に入り込み、モンスターの気配・存在・迫力を感じながら『モンスターハンター』の世界を体感できる。フィールドには、触るとはじける回復ミツムシや、歴代シリーズに登場するモンスターが随所に登場予定。最奥部では大型モンスターの登場シーンを、サラウンド音響や温度、吹雪、香りなどによる4D演出で体感できる。



●秋葉原会場で好評だった「痕跡探し」が大幅パワーアップ!



『体感エリア』会場内をブラックライトで照らし、モンスターの痕跡を発見して楽しめる「痕跡探し」がパワーアップ! モンスターの痕跡の種類が大幅に増え、フィールド内各所に隠されている。発見した痕跡の数によって異なる称号が設定されており、参加者が来場記念に自身の称号をSNSでつぶやく事で楽しむことができる。





■展示エリア



歴代タイトルの作品中に登場した主要ハンター装備や、食欲をそそる数々のハンター飯の歴史を振り返る企画展示に加えて、シリーズ発売から今まで15年間謎に包まれていた「黒龍 ミラボレアス」をはじめとする「禁忌モンスター」の設定資料を初解禁。また、歴代シリーズに登場した様々な武器を「武器の歩み」として年表化している。



●歴代看板娘・受付嬢衣装の展示コーナー



歴代タイトルに登場した看板娘・受付嬢衣装の展示も追加。ハンター装備とともに、シリーズの歴史を振り返ることのできる展示内容だ。



●環境生物の展示コーナー



環境生物サイズの比較図と共に、ゲーム中に登場する環境生物を展示。特に”うんこの聖地”「アソビル」での追加開催を記念し制作した新規展示である「フンコロガシ」は、匂いまでリアルに再現しており、必見(必臭?)の展示だ。





(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Sound Design by Soundelux Design Music Group



■来場特典継続配布決定!



秋葉原会場で配布した「モンスターハンター15周年展」- THE QUEST - 来場特典テーマ」・「MH15周年展来場者特典パック」の継続配布も行われる。



<来場特典1>

「モンスターハンター15周年展」- THE QUEST - 来場特典テーマ」



※本テーマのダウンロードコードは1回のみご利用可能です。秋葉原会場の特典でコードを取得された方はご利用できません。



<来場特典2>

「MH15周年展来場者特典パック」



【内容一覧】

高級お食事券×1/いにしえの秘薬×1/秘薬×2/回復薬グレート×10/強走薬×2

※本アイテムパックは1回のみ取得可能です。





■アソビル連動企画



●オリジナルストラップ ハンドメイド体験



アソビル3Fに常設のMONOTORY(陶芸、アクセサリー、革小物、キャンドル作りなどの「ものづくりワークショップ」が毎日行われるハンドメイド体験フロア)にて、ハンドメイド革小物製品の制作が可能なサービスを展開。15周年ロゴが記された革に自分の名前を入れることも可能だ。また、ハンドメイド体験時に企画展入場チケットを掲示すると、革ストラップにつけられる15周年展限定オリジナルチャームを1点プレゼント!



<ハンドメイド体験詳細>

名称:アソビル連動企画 オリジナルストラップ ハンドメイド体験

期間:2020年2月4日(火)~2020年3月1日(日)※予約不要

開催時間:11:00~17:00(最終受付17:00)

場所:アソビル3F MONOTORY

料金:1回2500円(税込)/チャーム追加1点300円(税込)





●アソビル横丁 コースタープレゼントキャンペーン



1Fの飲食コーナー「アソビル横丁」の対象店舗で、1会計1000円(税込)以上の利用でオリジナルコースターが1枚もらえる。



<プレゼントキャンペーン詳細>

名称:アソビル連動企画 プレゼントキャンペーン

期間:2020年2月4日(火)~2020年3月1日(日)

開催時間:対象店舗の営業時間に準じます

場所:アソビル1F アソビル横丁 対象店舗

概要:対象店舗1会計1000円(税込)以上ご利用で、オリジナルコースターを1枚プレゼント。なくなり次第終了。提供はランダムです。

賞品:オリジナルコースター1枚(全5種)



■チケット販売情報



<一般チケット>

販売期間:2020年2月4日(火)0:00~3月1日(日)18:15

購入方法:

アソビル1Fチケットカウンター/イープラス

※ゼニーメダル付き入場券は、アソビル1Fチケットカウンターでの販売はありません。

入場料:

【大人】平日3000円+税/土日祝3500円+税

【小人】(5歳以上~小学生以下)平日1500円+税/土日祝1700円+税

【平日限定学生優待】(中学・高校・大学・専門)平日2300円+税

※学生証、生徒手帳の提示必須

【ゼニーメダル付き】(大人、小人、平日限定学生券共通)平日1万5000円+税、土日祝1万5500円+税

※幼児(4歳以下)は無料





■開催概要

DNP Produce MONSTER HUNTER × NAKED 「モンスターハンター15周年展」 - THE QUEST -



期間:2020年2月4日(火)~2020年3月1日(日)

開催時間:平日11:00~20:00(最終入場19:15)、休日(土日祝)10:00~19:00※最終入場18:15

場所:アソビル(神奈川県横浜市西区高島2丁目14-9)

URL https://mh15th.jp

公式Twitter @MH15th_THEQUEST

主催:大日本印刷株式会社

協力・監修:株式会社カプコン

演出・制作:株式会社ネイキッド

機材協力:富士フイルム株式会社(プロジェクター FP-Z5000)

運営:株式会社アカツキライブエンターテインメント



