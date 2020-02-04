カラフル＆スポーティ！　美少女シリーズにレインボーダッシュ登場

コトブキヤより『MY LITTLE PONY 美少女』シリーズからカラフルで元気いっぱいのレインボーダッシュが登場する。
勇気いっぱいで冒険が大好きなレインボーダッシュが、イラストレーター・山下しゅんやの手でBISHOUJO化されて登場する。
色彩豊かな明るく楽しくなるような配色に、レインボーダッシュらしい活発なポーズとスポーティーなコーディネートがとってもオシャレなデザイン。
サイズは全高約237mm、価格は1万2000円＋税。
発売は2020年7月を予定しており、「MANE6 」の最後を飾るアップルジャックも鋭意制作中！
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コトブキヤより『MY LITTLE PONY 美少女』シリーズからカラフルで元気いっぱいのレインボーダッシュが登場する。
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