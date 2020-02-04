結成25周年を迎えたKEMURI、全国ワンマン・ツアー開催

1995年の結成以来、「PMA（POSITIVE MENTAL ATTITUDE=肯定的精神姿勢）」をバンド哲学とし、日本のSKA PUNKシーンを開拓しつづけ今年で25周年を迎えたKEMURIが、全国ワンマン・ツアーを2020年4月から開催する。



ツアータイトルは〈KEMURI TOUR 2020 "SHUKUSAI" -CELEBRATING 25 YEARS- PLAYING OUR ALBUMS LITTLE PLAYMATE AND 77DAYS〉。「SHUKUSAI（祝祭）」というタイトルを冠し、4月から9月まで約半年に渡って文字通り全国をまわってバンドとファンとで25周年を祝うツアーとなる。



また、今回のライブはバンドの原点に立ち返り、1997年にリリースした1stアルバム『Little Playmate』、2ndアルバム『77Days』という初期の2作からの楽曲の完全再現ライブとなる。





＜ツアー情報＞









KEMURI TOUR 2020 "SHUKUSAI" -CELEBRATING 25 YEARS-

PLAYING OUR ALBUMS LITTLE PLAYMATE AND 77DAYS



2020年4月5日（日）千葉LOOK

2020年4月18日（土）宇都宮 HEAVENS ROCK VJ-2

2020年4月19日（日）水戸 LIGHT HOUSE

2020年5月24日（日）浜松・窓枠

2020年5月30日（土）柏 PALOOZA

2020年6月6日（土）京都 MUSE

2020年6月7日（日）神戸 VARIT.

2020年6月20日（土）熊谷 HEAVENS ROCK VJ-1

2020年6月21日（日）さいたま新都心 HEAVENS ROCK VJ-3

2020年6月27日（土）郡山 HIPSHOT JAPAN

2020年6月28日（日）仙台 Rensa

2020年9月5日（土）札幌 PENNY LANE 24

2020年9月6日（日）旭川 CASINO DRIVE

2020年9月12日（土）心斎橋 BIGCAT

2020年9月13日（日）名古屋 CLUB QUATTRO

2020年9月20日（日）渋谷 TSUTAYA O-EAST

2020年9月26日（土）広島 CLUB QUATTRO

2020年9月27日（日）福岡 DRUM LOGOS

チケット料金：前売 4000円（オールスタンディング・税込）

※全公演ドリンク代別

※小学生以下は保護者同伴に限り、入場無料

チケット先行予約：

・POSITIVE MENTAL CREW 会員先行予約：https://kemuri.com/contents/292293

2020年2月4日（火）17：00～2020年2月11日（火・祝）23：59 先着制

・KEMURIオフィシャル先行予約：https://l-tike.com/st1/kemuri2020

2020年2月4日（火）17：00～2020年2月11日（火・祝）23：59 抽選制



＜リリース情報＞



KEMURI

『SOLIDARITY』[豪華盤]



発売日：2020年9月2日（水）

価格：8900円（＋tax）



＝収録内容＝

CD1 Original Album

CD2 Bonus Album

25th Anniversary Special Towel

25th Anniversary Special T-shirts（S／M／L／XL）



KEMURI 25th Anniversary Special Web Site：https://sp.universal-music.co.jp/kemuri/25th/