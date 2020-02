◆ チームとファンそして北海道が一丸となることを表現



北海道日本ハムファイターズは4日、3月31日(火)のオリックス戦(札幌ドーム)から4月26日(日)の楽天戦(札幌ドーム)までのホームゲーム15試合を「北海道シリーズ2020 WE LOVE HOKKAIDO」と題して開催することを発表した。



また、「北海道シリーズ2020 WE LOVE HOKKAIDO」で着用する、胸に「HOKKAIDO」の文字が刻まれた限定ユニフォームもタピックスタジアム名護と北海道庁にて発表。新ユニフォームに袖を通した栗山英樹監督は「北海道の原点であるアイヌの方々をはじめ、道民の思いを胸に、このユニフォームを着てしっかり戦っていきます」と意気込んだ。



同じくユニフォームを着用した中田翔選手も「シンプルかつさわやかで、いいデザインだと思います」と語り、新キャプテンに就任した西川遥輝選手は「道民の皆様と北海道プライドを胸に戦っていきたいと思います」と決意を口にした。



限定ユニフォームは4月24日(金)、北海道白老町のポロト湖畔にアイヌ文化復興・創造の拠点『ウポポイ(民族共生象徴空間)』が誕生することを記念し、北海道遺産でもあるアイヌ文様(災いなどから身を守る魔よけの意味を持つとされる)をモチーフに、北海道庁・公益社団法人北海道アイヌ協会・北海道日本ハムファイターズが共同でデザインした。



なお、「ウポポイ」はアイヌ語で「(おおぜいで)歌うこと」を意味しており、チームとファンそして北海道が一丸となることを表現しているとのこと。監督、選手、関係者のコメントは以下のとおり。



▼ 栗山英樹監督コメント

「北海道が一つになって戦うシリーズです。いつも北海道の皆様に力をいただいて、我々はいい試合ができています。北海道の原点であるアイヌの方々をはじめ、道民の思いを胸に、このユニフォームを着てしっかり戦っていきます」



▼ 中田翔選手コメント

「シンプルかつさわやかで、いいデザインだと思います。この限定ユニフォームでチーム一丸となって勝利を目指します」



▼ 西川遥輝選手コメント

「道民の皆様と北海道プライドを胸に戦っていきたいと思います。勝利の喜びを分かち合えるように頑張ります」



▼ 鈴木直道北海道知事

「WE LOVE HOKKAIDO にかけるファイターズの思いやファンの期待を強く感じていますし、アイヌ文様をモチーフにした今年のユニフォームは、ウポポイ誕生のタイミングで大きな力になります。ぜひ日本一の歓喜の場面で歌う日が迎えられますよう、北海道としても全力で応援してまいります」



▼ 北海道アイヌ協会 加藤忠理事長

「北海道の誇りを表すデザインとしてアイヌ文様をモチーフにしていただいたことをうれしく思います。選手の皆さんがけがなく活躍してくれることを願っています」



▼ 株式会社北海道日本ハムファイターズ 株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント 川村浩二代表取締役社長

「スタートダッシュを切る上で開幕直後の大切な時期に、北海道のプライドを胸に戦うこのシリーズで弾みをつけたい。アイヌ文様をモチーフにし、胸に HOKKAIDO と記したユニフォームを着用するということで、まさしく北海道の誇りと魂、道民の皆様の力と勇気に背中を押してもらうシリーズですので、負けるわけにいかないと思っています」





▼ 北海道シリーズ 2020 WE LOVE HOKKAIDO 日程※限定ユニフォームを着用

・3/31(火)vs.オリックス(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/1(水)vs.オリックス(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/2(木)vs.オリックス(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/3(金)vs.ソフトバンク(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/4(土)vs.ソフトバンク(札幌ドーム、14:00 試合開始)

・4/5(日)vs.ソフトバンク(札幌ドーム、14:00 試合開始)

・4/10(金)vs.ロッテ(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/11(土)vs.ロッテ(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/12(日)vs.ロッテ(札幌ドーム、14:00 試合開始)

・4/14(火)vs.西 武(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/15(水)vs.西 武(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/16(木)vs.西 武(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/24(金)vs.楽 天(札幌ドーム、18:00 試合開始)

・4/25(土)vs.楽 天(札幌ドーム、15:00 試合開始)

・4/26(日)vs.楽 天(札幌ドーム、14:00 試合開始)