青島文化教材社の「ワンフェス2020［冬］」限定アイテムは「3式機龍〈改〉」＆「謎のヒロインX〔オルタ〕」

株式会社青島文化教材社は、2020年2月9日(日)に幕張メッセで開催されるホビーの祭典「ワンダーフェスティバル 2020[冬]」にて、『ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS』の劇中仕様「3式機龍」〈改〉のイベント限定プリペイント仕様のスナップ方式接着剤不要キットと、人気ゲーム『Fate』シリーズの『Fate/Grand Order』より、『謎のヒロインX〔オルタ〕』の限定フィギュアを発売予定だ。



好評の「3式機龍〈改〉」がイベント限定のプリペイント仕様で発売決定した。前回、「ワンダーフェスティバル2019[夏]」で販売された3式機龍同様、ランナー状態で吹き付け塗装がされており、接着剤不要のスナップキットなので組み立てるだけで美しく塗装された銀色のボディの重厚感が楽しめる。数量限定。



そして、大人気ゲーム『Fate/Grand Order』より、天涯孤独のヴィラン、世にも珍しい文系のバーサーカー「謎のヒロインX〔オルタ〕」もワンダーフェスティバル限定で発売決定。フードと眼鏡をかぶった特別仕様で、”えっちゃん”の可愛らしい雄姿が細部にまでこだわって造形されている。こちらも数量限定での発売だ。



アオシマブースではさらに、初公開のフィギュアや開発進行中のキャラクターモデルキット、カプセルトイなどを展示予定だ。





>>>「3式機龍〈改〉」「謎のヒロインX〔オルタ〕」の画像を見る(全17点)



TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT





ACKS No.GO-SP ゴジラ×モスラ×メカゴジラ 東京SOS

MFS-3 3式機龍〈改〉(イベント限定プリペイント仕様)



<イベント会場限定価格>1万円(税込)

・スナップ方式接着剤不要キットモデル

・寸法:nonスケール、全高 約240mm

・色分け成型

・外装ランナー塗装済み

・開発設計:ユニテック、プロスリンク

※組立が必要な一部塗装済みプラスチックモデルになります。



TM & (C) TOHO CO., LTD.





PVCフィギュア Fate/Grand Order 1/7

謎のヒロインX オルタ イベント限定版



<イベント会場限定価格>1万7000円(税込)

・スケール:1/7スケール

・サイズ:全高 約28cm(エフェクトパーツ含む)

・素材:ATBC-PVC・ABS

・原型担当:永野健民(永野工房)

・彩色担当:明智逸鶴(大正堂)



(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT



※製品画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合があります。

●問い合わせ先

株式会社青島文化教材社 054-263-2595